Algérie: Réunion du Gouvernement - Plusieurs secteurs à l'ordre du jour

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé mercredi une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de plusieurs secteurs, notamment les énergies renouvelables, la lutte contre les changements climatiques, l'amélioration de la couverture sanitaire nationale, la numérisation du secteur de la justice, ainsi que les biens wakfs, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 20 mars 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de l'avant-projet de loi relatif aux biens wakfs, visant leur organisation, gestion, préservation et protection selon une approche moderne, et fixant les conditions et les modalités de leur exploitation, investissement et développement en vue de contribuer au développement national.

Le Gouvernement a également examiné les textes réglementaires relatifs à la loi 18-11 relative à la santé, notamment ceux visant à améliorer la couverture sanitaire nationale et à réduire les transferts à l'étranger pour des soins ainsi qu'à permettre aux professionnels de santé algériens d'acquérir de nouvelles connaissances sur les technologies modernes en matière de diagnostic et de traitement des pathologies à travers la coopération avec des institutions et des spécialistes étrangers.

Dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des instructions de Monsieur le Président de la République relatives à la transformation numérique de l'ensemble des secteurs, le Gouvernement a entendu une communication sur la numérisation du secteur de la justice notamment dans ses volets relatifs à l'amélioration de la qualité du service public au profit du citoyen et du justiciable et la facilitation des procédures judiciaires et le suivi des affaires judiciaires.

Le Gouvernement a en outre entendu, dans le cadre du suivi du projet de la transition énergétique, une communication sur l'état d'avancement du programme de développement des énergies renouvelables, ainsi qu'une une communication sur l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques".