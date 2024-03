Angola: Le FMI réitère son soutien aux programmes en cours au pays

Luanda — Le Fonds monétaire international est disponible pour continuer à soutenir les politiques en cours en Angola, notamment en termes d'assistance technique et de formation, a déclaré mercredi, à Luanda, la directrice générale adjointe du FMI, Antoinette Sayeh.

La responsable, qui parlait à la presse au terme de l'audience que lui accordée le Président de la République d'Angola, João Lourenço, au Palais Présidentiel, a salué les réformes en cours dans le pays et dit qu'il prévoyait un avenir radieux.

Antoinette Sayeh, qui effectue de sa première visite en Angola, il a indiqué que la rencontre avec le Chef de l'Etat visait essentiellement à renforcer et approfondir la coopération, ainsi qu'à féliciter les autorités angolaises pour les réformes entreprises pour faire face aux diverses réalités économiques auxquelles le pays est confronté.

Concernant un éventuel renforcement du financement du FMI pour l'Angola, elle a déclaré que la question n'avait pas été discutée, rappelant que l'institution avait un programme de financement réussi pour l'Angola, qui s'est terminé en 2021.

"J'ai partagé avec le Président de la République la nécessité de poursuivre les efforts, étant donné que le monde est caractérisé par des chocs récurrents, principalement sur le marché pétrolier, et que l'Angola, en tant que pays producteur de pétrole, doit continuer à faire face à ce processus», a-t-il souligné.

Compte tenu de la volatilité du prix du pétrole et de la nécessité pour l'Angola de faire de plus en plus d'efforts pour s'adapter à ces chocs, il a encouragé le gouvernement à poursuivre les réformes, en particulier celles débutées l'année dernière, qui concernent le processus de supprimer les subventions aux carburants.

Au cours de la réunion, les deux interlocuteurs ont également convenu de la nécessité de renforcer le réseau des services sociaux, afin de soutenir les couches de plus en plus vulnérables, afin qu'elles puissent sentir la présence du Gouvernement, qui doit continuer à avoir de bons programmes de communication sur la nécessité de mettre en oeuvre ces réformes, ainsi que le renforcement des autres domaines nécessaires pour que ces réformes puissent se refléter dans la vie de la population.

De même, la vision du Président angolais concernant la diversification et la nécessité de poursuivre ce processus ont été discutées, ainsi que les efforts de lutte contre la corruption pour créer un environnement d'affaires favorable en Angola.

Antoinette Sayeh a exprimé sa satisfaction quant à la garantie de la priorité accordée par João Lourenço à l'éducation de qualité et aux compétences et aptitudes nécessaires, pour que l'éducation progresse et les réformes éducatives aient des résultats positifs.