Congo-Kinshasa: Débat sur la dépénalisation des délits de presse

Le journaliste congolais Stanis Bujakera a quitté la prison de Makala mardi 19 mars après six mois passés dans cette maison carcérale.

La veille, le tribunal l'avait condamné à six mois de prison et au paiement d'une amende d'environ 400 dollars Us.

Il a été reconnu coupable de propagation de faux bruit, falsification et faux en écriture dans le rapport de l'Anr sur la mort de l'ancien ministre Chérubin Okende.

De nombreux observateurs et organisations de défense de la presse rejettent la condamnation de Stanis Bujakera et parlent notamment d'intimidation et règlement des comptes.

Cette situation intervient sur fond du débat sur la dépénalisation des délits de presse.