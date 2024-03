Congo-Kinshasa: 3 ans après sa création, comment évolue le programme DDRC-S en faveur des ex-combattants ?

Le 5 juillet 2021, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi signe l'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement d'un Programme de désarmement, démobilisation, relèvement, communautaire et stabilisation (PDDRC-S), qui est rattaché à la Présidence de la République.

Le PDDRC-S résulte de la fusion du programme national de désarmement démobilisation et réinsertion en République Démocratique du Congo en sigle PNDDR et du programme de stabilisation et Reconstruction des zones sortant des conflits armés en sigle (STAREC)", avait-il précisé. Cette fusion vise non seulement plus de cohérence, mais aussi l'efficacité dans la réinsertion des démobilisés « vers des activités économiques et d'intérêt public, loin du métier des armes ».