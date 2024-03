Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'Université catholique du pays a ouvert ses portes

L'ouverture officielle de l'établissement d'enseignement supérieur, implanté à Liambou, dans le département du Kouilou, a eu lieu le 19 mars au cours d'une rencontre qui s'est déroulée à Saint Charles Lwanga, à Pointe-Noire.

La rencontre marquant la première rentrée académique de l'Université catholique du Congo Brazzaville (UCCB) a permis aux responsables et aux enseignants de cet établissement de prendre contact, de présenter et d'échanger avec leurs étudiants sur les programmes et les portails proposés ainsi que sur d'autres aspects qui entrent dans le cadre de leur formation (logement, transport et autres). Prévue initialement pour octobre 2023, la rentrée a pu avoir lieu finalement cette année au mois de mars.

Initié par la conférence des évêques du Congo, le projet de construction de cette université a été réalisé avec le soutien de l'Etat congolais et des compagnies pétrolières opérant dans le pays. Selon le projet, cet établissement doit disposer de trois facultés. Mais dans sa phase actuelle, seule la faculté des sciences et technologie a été ouverte. Celle-ci a trois portails, notamment biologie-géosciences-chimie, physique-chimie-géosciences et mathématiques-informatique-physique.

Donnant la raison pour laquelle la rentrée académique de l'UCCB eu lieu à Saint Charles Lwanga plutôt qu'à Liambou sur son site, Alfred Charles Sockath, doyen de la faculté des sciences et technologie, a expliqué : «Le site de l'université est encore en construction. La réception des installations c'est sous peu. Pour ne pas trop faire attendre les étudiants et les parents, nous avons voulu faire cette rentrée universitaire aujourd'hui et commencer les cours cette semaine ici à Pointe-noire».

De son côté, Olivier Massamba Loubelo, président de cette université, a assuré : « Cette année, nous commençons en mars. C'est un peu étonnant dans le calendrier congolais mais nous ne perdons rien puisque nous avons adopté le système LMD, la semestrialisation, donc nous aurons deux semestres et terminerons notre année académique le 19 décembre 2024. Nous sommes sûrs qu'après Pâques, nous allons intégrer le site de Liambou pour poursuivre les enseignements avec les étudiants».

L'UCCB entend proposer un enseignement d'excellence et performant permettant de donner une formation de qualité aux étudiants pour les rapprocher du monde du travail et résoudre ainsi l'équation emploi-formation. La cérémonie d' ouverture officielle de cet établissement a débouché sur un aperçu du cours de géosciences, une manière de maquer sa première rentrée académique.