Angola: L'exécutif angolais réitère son engagement à améliorer les conditions des prisonniers

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Eugénio Laborinho, a déclaré mercredi, à Luanda, que l'Exécutif angolais travaille à améliorer les conditions de logement et d'hébergement des détenus, en vue de réduire la surpopulation qui existe actuellement dans les prisons du pays.

Le gouvernant, qui intervenait lors de l'événement central célébrant les 45 ans du Service Pénitentiaire, a déclaré que, dans ce but, de nouveaux centres pénitentiaires étaient en cours de construction, ainsi que la réhabilitation et l'expansion du réseau existant, afin d'augmenter la capacité d'internement de la population criminelle et améliorer la réhabilitation et la réinsertion des détenus.

Selon le ministre, il est également prioritaire pour le Gouvernement d'améliorer les conditions sociales du personnel pénitentiaire, et il a recommandé la formation nécessaire et continue de ce personnel, afin d'assurer sa promotion et une plus grande justice sociale, un élément que ministre a considéré comme essentiel pour garantir leur reconnaissance.

Eugénio Laborinho a souligné la nécessité pour les établissements pénitentiaires de continuer à contribuer au secteur productif et industriel, à travers le travail des détenus, dans le but d'améliorer leur alimentation et des agents pénitentiaires.

D'autre part, le ministre a appelé le personnel pénitentiaire à faire preuve en permanence de compétence technique, d'engagement professionnel et de discipline.

%

Pour sa part, le directeur général des services pénitentiaires, Bernardo Pereira do Amaral, a déclaré que l'institution se concentrerait sur la relance de la production agricole, c'est pourquoi des centres de développement ont été créés dans les prisons de Kaboxa, province de Bengo, Damba (Malanje), Cavaco (Benguela), Sambo (Huambo), Capolo (Bié), Bentiaba (Namibe), Masseka (Cuando Cubango) et Péu Péu (Cunene).

L'événement, qui s'est déroulé à côté de l'École nationale des pompiers, a été précédé par l'inauguration de la foire de production agricole du pays.

Actuellement, le Service Pénitentiaire contrôle 24.303 détenus, dont 12.482 condamnés et 11.821 en détention préventive, répartis dans les 41 établissements pénitentiaires du pays.

Les célébrations du 45ème anniversaire du Service Pénitentiaire se déroulent sous le thème « Service Pénitentiaire, 45 ans renforçant la réhabilitation et la réinsertion sociale, promouvant la production avec des partenariats durables ».