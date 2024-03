Sénégal: Soins bucco-dentaires - plus de 500 patients consultés au district sanitaire de Sédhiou

Sédhiou — Plus de 500 patients ont bénéficié, mercredi, de consultations gratuites au district sanitaire de Sédhiou dans la cadre de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, a-t-on appris du médecin-dentiste, docteur Souleymane Ba.

"Le district sanitaire de Sédhiou a offert des consultations gratuites sur des pathologies bucco-dentaires à plus de 500 patients dont des élèves", a dit M. Ba, médecin-dentiste du district, lors de ces consultations organisées, à l'école franco-Arabe Direct AID, ex AM.

Selon lui, "cette action vise à améliorer la santé des populations et à sensibiliser la communauté sur les enjeux de la santé bucco-dentaire".

Il a indiqué qu'en plus de ces consultations gratuites, "les patients ont reçu des médicaments essentiels pour leur traitement".

"Cette démarche vise à aider les patients, particulièrement les jeunes élèves, à disposer de ressources nécessaires pour maintenir leur bien-être", a-t-il précisé.

Le médecin-chef du district sanitaire de Sédhiou, Wally Mbodj, s'est engagé à pérenniser ces actions sanitaires en faveur de la communauté.

"Outre les consultations et les médicaments offerts, le district sanitaire de Sédhiou va également sensibiliser les élèves sur l'importance de l'hygiène bucco-dentaire, continuer à pérenniser ces actions préventives et consultatives", a-t-il promis, estimant que "cette initiative exemplaire" démontre "l'engagement" du personnel sanitaire et des partenaires pour la santé de la population de Sédhiou.

Il a prodigué des conseils sur le brossage des dents, l'utilisation de la soie dentaire et la prévention des caries. Selon lui, "la prévention et les soins médicaux sont essentiels, pour bâtir un avenir sain et prospère pour le Sénégal".