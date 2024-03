Afrique: Jeux Africains « Accra 2023 » - Louis François Mendy remporte l'or au 110 m haies - Saly Sarr en bronze au triple saut féminin

La troisième médaille d'or sénégalais dans les 13es Jeux africains d'Accra (8 - 23 mars 2024) a été remportée, hier, par Louis François Mendy au 110 m haies. Il est arrivé en tête de sa course avec un chrono de 13 sec 61 centièmes devant un Algérien et un Égyptien. Cheikh Tidiane Diouf s'est, pour sa part, qualifié pour la finale du 400 m prévue cet après-midi.

Comme aux Jeux de la Francophonie de Kinshasa, en août dernier, Louis François Mendy a dominé la course du 110 m haies des 13es Jeux africains « Accra 2023 » (8 - 23 mars 2024). Une victoire venue couronnée la participation du coureur d'obstacles sénégalais qui, en demi-finale, disputée la veille, avait déjà donné le ton. Au départ de la course et crédité du meilleur temps des séries (13.54), Louis François Mendy ne pouvait que confirmer, hier, mardi, sur la piste du stade de l'Université du Ghana.

Au couloir 5, pouvant observer ses concurrents de part et d'autre, il n'a pas eu besoin de ce stratagème pour dominer une course dont il avait donné un avant-goût la veille. Un chrono de 13.61 lui a suffi pour franchir les 10 haies d'une hauteur de 1,067 m distantes entre elles de 9,14 m et la ligne d'arrivée, semant ses vis-à-vis dans cette course dominée de bout en bout.

Il est suivi par l'Algérien Amine Bouanani avec 8 centièmes de retard (13.69). L'Égyptien Youssef Badawy Saed Hassanein Ramadan (13.83) a pris la troisième place de la course.

« J'étais venu pour confirmer que j'étais le n° 1 en Afrique. Je l'ai fait et je suis content », s'est réjoui Louis François Mendy, après avoir reçu sa médaille. Malgré cette victoire, l'athlète, qui doit disputer les prochains Jeux olympiques, a réalisé un chrono moindre, par rapport à la demi-finale. Mais pour lui, ce n'est qu'anecdotique : « Les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. En séries, je me suis dit que j'allais tout faire pour passer et en finale, courir pour avoir la médaille d'or », a-t-il déclaré.

Arrivé 3e à Rabat au terme d'une course qu'il pensait pouvoir gagner, il fait noter que la participation aux Jeux d'Accra constitue, pour lui, « une mise en jambes en direction des autres compétitions comme les Championnats d'Afrique et les Jo ».

Le bronze pour Saly Sarr au triple saut féminin

Après l'or de Louis François Mendy, la délégation sénégalaise a enchaîné, hier, avec une autre médaille dans les 13es Jeux africains « Accra 2023 » (8 - 23 mars 2024). Saly Sarr s'est, en effet, classée 3e au concours du triple saut féminin. Alignée sur la liste de départ du triple saut dames, au même titre que dix autres concurrentes, dont sa compatriote Sangoné Kandji, elle a dû batailler, avec au bout du concours, la médaille de bronze pour récompenser ses efforts. Avec un saut à 13,60 m, réussi à sa 6e et dernière tentative, la récente vainqueur de l'épreuve aux Jeux de Kinshasa se classe 3e derrière la Nigériane Ruth Usoro (16,80 m) et la Kényane Bii Winny, auteur d'un saut à 13,64.

Une médaille acquise de haute lutte, selon l'athlète sénégalaise qui révèle avoir repris la compétition il n'y a pas longtemps. « Je suis restée plus de deux mois sans compétition à cause d'une blessure », renseigne celle qui avait remporté l'or à Kinshasa. Selon Saly Sarr, c'est le manque de compétitions qui a plombé son saut, puisque « je visais la médaille d'or », a-t-elle affirmé, donnant rendez-vous pour les prochaines compétitions, en particulier les Championnats d'Afrique.

Sa compatriote Sangoné Kandji n'a donc pas pu faire mieux que la 7e place dans ce même concours. Avec un saut à 13,07 m, elle a été loin de ses standards sur l'épreuve. Une contre-performance qu'elle a imputée à une contraction musculaire à l'arrière de la cuisse gauche, survenue à l'entraînement, à Accra et qui l'a empêché de sauter convenablement pour se rapprocher des meilleures, à défaut de les devancer.

Encore des finales ce mercredi

Au 400 m plat, Cheikh Tidiane Diouf a validé son ticket pour la finale prévue cet après-midi à Accra dans le cadre des 13es Jeux africains « Accra 2023 » (8 - 23 mars 2024). Comme en qualifications la veille, il a remporté sa demi-finale avec un chrono de 45.59, devançant le Congolais, Gilles Anthony Afoumba, également qualifié. Dans cette course, avec un chrono de 50.13, son compatriote El Hadj Malick Soumaré a pris la 8e et dernière place qui l'élimine de la finale. Abdou Aziz Ndiaye, qui était également en lice, hier, pour une place en finale, avait pris le départ de la première demi-finale. Une course qu'il a bouclée au 6e rang avec une performance de 47.13. Un temps largement insuffisant pour lui permettre d'accéder en finale où donc, seul Cheikh Tidiane va défendre les couleurs du Sénégal avec le 2e meilleur temps des qualifications, derrière le Zambien Muzala Samukonga (45.51).

Toujours au 400 m, mais chez les dames, Fatou Gaye n'a pas pu accéder en finale de son épreuve. Elle s'est arrêtée, hier, au stade des demi-finales en bouclant le tour de piste en 53.41, loin derrière le vainqueur de sa course, Mary Moraa du Kenya (51.55).

Comme Cheikh Tidiane Diouf, Amath Faye devrait disputer, cet après-midi, une finale : celle du triple saut chez les messieurs. Pour sa part, Ousmane Sidibé disputera d'abord les demi-finales du 400 m haies pour espérer participer à la finale de l'épreuve qui aura lieu à 16h35.

JUDO : RETOUR TRIOMPHAL DES COMBATTANTS

La fédération plaide pour la construction d'un nouveau dojo

Les judokas et judokates sénégalais ont eu droit, le lundi 18 mars, dans l'après-midi, à un accueil triomphal. Ils sont revenus du Ghana où ils ont pris part aux 13es Jeux africains (Accra : 8 - 23 mars 2024). Ils ont eu 4 médailles dont une en or. Après cette performance, la Fédération invite l'État à doter le judo d'un nouveau centre d'entraînement après la destruction du dojo national Me Amara Dabo.

La belle moisson du judo sénégalais aux 13es Jeux africains d'Accra (8 - 23 mars 2024) a été un prétexte pour réserver un bel accueil à Monica Sagna et à ses coéquipiers, avant-hier, à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd). Les héros d'Accra ont récolté une bagatelle de 4 médailles dont une en or, oeuvre de Monica Sagna.

Cet accueil a été une occasion pour agiter à nouveau la lancinante question de la destruction du dojo national Me Amara Dabo. « La préparation a été difficile pour nos combattants, car n'ayant pas de site pour s'entraîner convenablement. Mais ils se sont montrés exemplaires. On mérite désormais un lieu pour s'entraîner et se préparer en direction des futures échéances. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. César a ramené des médailles, il veut juste un lieu d'entraînement pour une Fédération qui a plus de 60 ans d'existence », a laissé entendre la vice-présidente de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (Fsjda), Me Nafi Guèye.

Une doléance pour laquelle la tutelle se montre très sensible. En effet, selon Gilbert Mbengue, le Directeur des activités physiques et sportives (Daps), l'État du Sénégal est en train de faire beaucoup d'efforts dans le domaine des infrastructures. « Le judo était dans un dojo qui ne lui appartenait pas du point de vue foncier. L'État sénégalais est en train de faire les efforts nécessaires pour doter le judo d'un autre site avec la construction d'un dojo neuf. Cela va certainement prendre du temps, mais l'État est conscient que le judo doit disposer aujourd'hui d'un dojo moderne », a-t-il assuré.

Le Directeur des équipes nationales, Me Karim Seck, s'est, pour sa part, appesanti sur les raisons de cette belle moisson, en dépit d'un environnement peu favorable. « C'est une très belle prestation. Déjà, en 2019, à Rabat, on était médaillé d'or avec notre porte-drapeau, Mbagnick Ndiaye. Heureux hasard, Monica Sagna a été porte-drapeau à Accra et elle rapporte de nouveau la médaille d'or.

J'espère que l'on ne va pas en rester là. Elle aurait dû avoir une médaille d'or depuis longtemps, mais cette fois-ci, du côté d'Accra, je l'ai poussée aux entraînements et l'or est enfin arrivé ». Pour Me Karim Seck, il est grand temps que l'on s'occupe des arts martiaux en général. « On a besoin d'un site pour construire un dojo, parce qu'on doit avoir mieux et on mérite mieux », a-t-il plaidé.

Hormis l'or de Monica Sagna, le judo sénégalais a obtenu 2 médailles d'argent à Accra grâce à Mbagnick Ndiaye (+100 kg) et Abderrahmane Diao (-90 kg). Georgette Sagna (+78 kg), elle, s'est contentée du bronze.