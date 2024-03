Gambie: La contrebande d'alcool préoccupe l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA)

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Yankuba Darboe, est préoccupé par la contrebande d'alcool sur la route poreuse du poste frontière de Giboro.

Le responsable de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a souligné que depuis la fermeture de la Banjul Breweries Manufacturing Company en Gambie, certains hommes d'affaires sont impliqués dans l'importation d'alcool en provenance de la Guinée-Bissau. « Nous n'avons aucune objection à ce que des marchandises soient importées dans le pays, mais nous voulons qu'ils utilisent les voies légales et qu'ils s'acquittent de leurs droits de douane, » a-t-il souligné.

Cependant, nous avons constaté que la plupart d'entre eux, une fois qu'ils se sont mis d'accord avec les douanes sénégalaises au poste de douane de Selity, prennent leur départ pour la Gambie et avant d'arriver à notre frontière, la plupart du temps, ils empruntent une route non approuvée, car ils sont bien informes de la porosité des frontières entre le Sénégal et la Gambie. »

« C'est la raison pour laquelle nous souhaitons la collaboration du Sénégal dans ce processus. Nous désirons juste que les autorites sénégalaises escortent les camions jusqu'en Gambie et les remettent aux agents de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) à la frontière une fois qu'elles auront terminé leur procédure.»

Mr Darboe a révélé qu'un grand nombre de contrebandiers se rendent en Guinée-Bissau pour acheter de l'alcool et, une fois les postes-frontières sénégalais franchis, se détournent vers diverses routes poreuses pour entrer en Gambie sans payer de taxes - une situation qu'il a qualifiée de « très injuste, » non seulement pour l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), mais aussi pour le pays dans son ensemble.

Il a déclaré que la Gambie est une économie basée sur l'impôt, et que toute personne exerçant une activité économique générant des bénéfices devrait s'acquitter des impôts dus au gouvernement, et ce, en vue de permettre au gouvernement de réaliser des projets de développement pour les citoyens.

Mr Darboe a noté que ceci ne peut être atteint qu'avec des efforts collectifs et une coopération au sein du secteur de la sécurité. Il a ensuite conseillé aux douanes sénégalaises et gambiennes aux frontières d'approfondir leur coopération et de travailler comme une famille, de nouer des liens d'amitié et de partager des informations vitales pour le développement national.

Il a également appelé les douanes sénégalaises à remettre tout contrebandier d'alcool au poste de douane de Giboro. Il a ajouté que cela aiderait considérablement l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) à réprimer les contrebandiers d'alcool en provenance de Guinée-Bissau et à destination de la Gambie.

Étant donné que la collecte des recettes nécessite des efforts multilatéraux, le directeur général a appelé les appareils de sécurité frères à approfondir et à renforcer leurs liens, affirmant que cela faciliterait le travail de chaque secteur en vue de la construction de la nation.

Le directeur général a également félicité le personnel de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) pour son engagement et son dévouement à garantir que la GRA atteigne ses objectifs mensuels et annuels.

Il a également assuré au personnel de la GRA en poste dans les différents bureaux que la plupart des problèmes qu'ils ont soulevés seraient "immédiatement résolus". Il a également souligné que l'objectif de la réunion avec le personnel est de déterminer la meilleure stratégie pour surmonter leurs défis. Il a conseillé au personnel subalterne de respecter leurs responsables qui représentent le commissaire général dans tous les bureaux de la GRA.

Il leur a conseillé d'éviter tout ce qui pourrait ternir l'image de la GRA, tout en les exhortant à être ponctuels et à redoubler d'efforts.

Mr Darboe a également révélé que la GRA avait collecté plus de 1,7 milliard de dalasis au mois de janvier et plus de 1,4 milliard de dalasis au mois de février.

Il a exprimé son optimisme concernant la possibilité que la collecte de mars puisse excéder celle des mois précédents.