Congo-Kinshasa: Libération de Stanis Bujakera Tshamala - Olpa dit prendre acte

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) a pris acte de la libération de Stanis Bujakera Tshamala, journaliste à Actualite.cd, et correspondant des médias français et britannique Jeune Afrique et Reuters.

L'Olpa déplore néanmoins la condamnation fantaisiste du journaliste par la justice congolaise. Réagissant le 20 mars, il relève que les pressions judiciaires exercées sur les professionnels des médias, particulièrement sur Stanis Bujakera Tshamala, ne sont pas de nature à favoriser le droit d'informer et d'être informé garanti par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Stanis Bujakera Tshamala a été libéré le 19 mars tard dans la nuit, après 193 jours de détention à la prison centrale de Makala, et paiement d'une amende d'un million de francs congolais (environ de 360 dollars américains). Cette libération, a précisé l'Olpa, est intervenue après le verdict du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe du 18 mars, condamnant le journaliste à six mois d'emprisonnement pour les chefs d'accusation de contrefaçon et faux en écriture. L'appel interjeté par le parquet n'a pas empêché sa mise en liberté. Ses effets confisqués le 8 septembre 2023 au moment de son interpellation n'ont pas été restitués.