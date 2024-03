Afrique: 13es Jeux africains - Fabrice Zango en or, Sita, Yacouba et Faycal en bronze

La 14e journée des 13es Jeux africains a été prolifique en médailles et en performances pour le Burkina, hier mercredi 20 mars 2024, à Accra au Ghana. Avec 4 médailles (dont l'or pour Hugues Fabrice Zango) en plus des 4 précédentes, le Burkina Faso totalise 8 médailles, ce qui est égale en termes de quantité, au record des 12es Jeux.

Il était attendu. Il est arrivé. Il a prouvé. Espoir de tout un peuple dans la quête de la médaille la plus prestigieuse, Hugues Fabrice Zango est venu changer la couleur de ce métal précieux pour le Burkina, jusque-là en bronze. Dans l'épreuve du triple-saut où il disputait directement la finale, le champion du monde (en salle) et champion d'Afrique, a fait respecter son rang. D'entrée et après 2 essais, il réalise un bond matinal de 16,73m. Avec déjà ce saut, il a mis ses concurrents sénégalais, malien, éthiopien etc., en difficulté. Eux, qui cherchent d'abord le 16e mètre.

Au 6e et dernier essai, Fabrice monte d'un cran. Son saut le propulse à une distance de 16,97 m, suffisant pour remporter la médaille d'or. Une épreuve dominée par les Burkinabè avec Yacouba Loué qui remporte la médaille de bronze avec un saut de 15,86m. Toujours en athlétisme, Sibiri Sita au départ de la finale des 400 m, a battu pour la 3e fois en 3 sorties dans ces Jeux, le record du Burkina. Avec un temps de 51,74 secondes, elle est arrivée 3e, synonyme d'une médaille de bronze. La native de Bobo Dioulasso est incontestablement la révélation de ces Jeux africains, côté burkinabè. Madina Touré, elle aussi dans la finale des 100 mètres haie a occupé la dernière place.

Une autre médaille du jour est venue du taekwondo. Après avoir mis hors course son adversaire nigérian en quart de finale, Faycal Sawadogo s'est retrouvé en demi-finale face au 5e mondial, le Tunisien Firas Katoussi.

Faycal Sawadogo en bronze tombe les armes à la main

Nettement plus grand de taille que le Burkinabè, Katoussi a su mettre ses rallonges à contribution pour faire douter Faycal en remportant le premier round. Au 2e, Faycal fait parler sa puissance et sa technique des retournées pour mettre les pendules à l'heure. C'est au tie-break avec un arbitrage « contesté » que le Tunisien gagne sur le fil. Malgré cette médaille de bronze, le taekwondoiste burkinabè est « déçu ». Selon lui, le sort du combat a été dicté sur des détails et des petites erreurs arbitrales. « Quand il m'a attrapé pour marquer ses 3 points, il a été sanctionné mais les points n'ont pas été annulés. Ce qui n'est pas normal », se désole-t-il.

Les Etalons basket-ball 3x3, eux, ont prouvé leur suprématie dans leur poule en disposant de l'Ouganda 20-19. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. L'autre bonne performance a été réalisée par les rugbymen. Ils ont honni les Béninois 41-0. Les volleyeurs, selon le règlement de la compétition, avaient la possibilité de se qualifier pour les demi-finales s'ils battaient le Kenya. Que nenni, les garçons d'Abdramene Tioro ont encore abdiqué 3 sets à 0 alignant leur 4e défaite en autant de sorties. Avec un total de 8 médailles, le Burkina a atteint pour le moment son record, en termes de quantité, des précédents Jeux en 2019. Les opérations se poursuivent.