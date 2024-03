Sénégal: Retrait de sa candidature à l'élection présidentielle du 24 mars 2024 - Cheikh Tidiane Dièye appelle à voter Bassirou Diomaye Faye

A quelques jours de l'élection présidentielle du mars 2024, le candidat Cheikh Tidiane Dièye jette l'éponge. Il a retiré sa candidature au profit du candidat Bassirou Diomaye Faye qu'il décide de soutenir et pour qui il appelle à voter, dimanche prochain.

Défendant le projet qu'il partage l'ex-Pastef et son leader, dont le porte-drapeau est Bassirou Diomaye Faye, et revenant sur les stratégies pour déjouer le croc-en-jambe du régime en place qui aurait tout fait pour empêcher une candidature issue de leur rang, Cheikh T. Dieye demande à ses compagnons et sympathisants de porter leur choix le candidat de la coalition «Diomaye Président».

Selon lui, «l'élection du 24 mars 2024 ne rentre pas dans la normalité. Elle est exceptionnelle à tout point de vue. On ne peut donc pas l'aborder avec une posture normale. À situation exceptionnelle, mesures et postures exceptionnelles».

C'est pourquoi, poursuit-il, «après avoir consulté ma famille, les militants et sympathisants qui m'accompagnent en politique, mes amis et proches ainsi que celles et ceux qui m'aiment et me veulent du bien, j'appelle tous ceux qui m'ont suivi, entendu et compris et qui étaient prêts à me soutenir, à porter leur vote sur le candidat Bassirou Diomaye Faye à l'élection du 24 mars 2024, pour une victoire éclatante et incontestable dès le premier tour», justifie Cheikh Tidiane Dieye qui dit retirer sa candidature à l'élection afin d'éviter tout éparpillement de l'électorat du projet.