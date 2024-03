Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Plus de 90 ex-combattants désertent le site de Kasando

Plus de quatre-vingt-dix ex-combattants ont abandonné depuis lundi 18 mars le site de désarmement et de démobilisation de Kasando au territoire de Lubero(Nord-Kivu), après avoir vandalisé un bureau. Ils protestent contre le retard de leur réinsertion communautaire, alors qu'ils ont déjà passé plus d'une année dans ce site.

Ces ex-combattants ont saccagé le bureau administratif du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation

(P-DDRCS) avant de vider le lieu, renseigne le chef d'antenne du P-DDRCS dans la ville de Butembo et le territoire de Lubero, Éric Katembo Masinda.

Ce dernier explique que le chargé de la mise en oeuvre de la réinsertion de ces ex combattants leur avait communiqué le 14 mars qu'ils devaient commencer à regagner leur zone de retour parce qu'ils avaient déjà fini avec l'opération de screening.

48 heures après, l'ordre est venu de la hiérarchie demandant de suspendre cette activité. Ce message a été mal accueilli par les ex combattants.

« Nous avons maintenant plus de nonante ex combattants dissimiler dans la population. Nous craignons que ces éléments incontrôlés aillent rejoindre d'autres groupes armés et de surcroit le M23. Nous attendons une autre mesure qui sera prise par notre hiérarchie pour que leur réinsertion soit effective après tout », a déclaré Éric Katembo Masinda

De son côté, le coordonnateur provincial du P-DDRCS au Nord-Kivu, Clovis Muhinire rassure quant à l'accélération du processus de réinsertion communautaire de ces ex-combattants.

D'après Clovis Muhinire, cela devrait se faire après l'évaluation de la situation sécuritaire des villages où ils doivent retourner.