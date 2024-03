Guinée: Mamadou Taran Diallo élu membre du conseil d'administration de PCQVP mondial

Nous venons de l'apprendre. Le Conseil mondial a élu Mamadou Taran Diallo membre du conseil d'administration de Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) lors d'une reunion tenue le 19 mars 2024.

Selon un communiqué de l'ONG, les membres du Conseil général se sont accordés sans équivoque sur la décision.

"Il y a eu 8 candidatures et, sur la base de la matrice d'évaluation désignée, Taran Diallo a obtenu la note la plus élevée. Taran Diallo est l'ancien coordinateur national de PCQVP Guinée (2006-2018), le premier président du Conseil mondial de PCQVP (2015-2016) et a siégé au comité directeur de PCQVP Afrique et au groupe multipartite de l'ITIE Guinée. De 2018 à 2021, il a été ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques en Guinée et a auparavant travaillé au ministère des Mines et de la Géologie.

Taran a une formation en administration publique et apporte son expertise en comptabilité et en gestion financière, ainsi que sa compréhension approfondie et son engagement envers le mouvement PCQVP. En 2018, Taran a joué un rôle déterminant dans la coordination de la libération d'Ali Idrissa et d'autres militants emprisonnés au Niger", peut-on lire dans ledit communiqué.

Mamadou Taran Diallo se joindra à l'équipe lors de la prochaine réunion du conseil d'administration de Publiez Ce Que Vous Payez mondial prévue le 27 mars prochain.