Ile Maurice: Athlétisme - Une deuxième journée décevante pour les Mauriciens

La déception était grande pour nos athlètes lors de la deuxième journée de compétition à Accra. Face aux meilleurs du continent africain, nos représentants n'ont pas démérité de par leurs efforts mais les résultats n'ont pu suivre, plusieurs d'entre eux terminant au pied du podium dans leurs finales respectives.

Attendu sur la finale du 110m haies, Jérémie Lararaudeuse n'a pu convaincre comme lors de sa demi-finale qui lui avait valu un chrono de 14s20. En finale mardi soir, le hurdler mauricien n'a pu se hisser dans le trio de tête, terminant à la 4e place avec un chrono de 13s85 (vent -1.1 m/s). Le Sénégalais Louis François Mendy a pris l'or en 13s61 tandis que l'Algérien Amine Bouanani, médaillé d'or aux Championnats d'Afrique 2022, a pris la médaille d'argent en 13s69. L'Egyptien Badawy Sayed Yousuf a pris le bronze en 13s83.

Au triple saut féminin, Liliane Potiron a vécu une finale inédite mais a été privée d'une médaille de bronze dans les derniers instants de la compétition. En effet, avec un saut à 13m31 (+1.2) à sa deuxième tentative, la Rodriguaise était toujours en course pour le bronze. Toutefois, le dernier saut de la Sénégalaise Saly Sarr, enregistré à 13m60, a scellé le sort de notre compatriote qui a été reléguée à la quatrième place.

Au lancer du poids, malgré son nouveau record de 18m87 réalisé en Afrique du Sud avant ces Jeux, Bernard Baptiste a eu du mal à faire le poids face à l'élite africaine en finale. Si le Nigérian Enekwechi Chukwuebuka (21m06) et les deux Egyptiens Hassan Mostafa (20m70) et Hamza Mohamed Magdi (20m29) ont complété le trio de tête dans cet ordre, le «Docteur» a dû se contenter d'un jet à 17m85 à sa première tentative.

Au sprint, les choses étaient tout aussi compliquées pour nos représentants. Noa Bibi a terminé à la 7e place avec un temps de 10s50 (-0.8) alors que l'équipe de relais masculine composée de Jean Daniel Lozereau, Jonathan Bardottier, Joshan Vencatasamy et Noa Bibi s'est arrêtée au premier tour, finissant à la 4e place de la première série en 40s51.

Lors de la journée d'hier, Jessika Rosun était la seule en action. Elle concourait dans la finale du lancer du javelot. Aujourd'hui, pour cette quatrième journée, Jean Ian Carré dispute la finale du lancer du marteau à 20 heures (heure de Maurice). Noa Bibi, Joshan Vencatasamy, Océanne Moirt et Amélie Anthony disputeront le premier tour du 200m à 13h25.

Les réactions:

Jérémie Lararaudeuse: «C'est la dernière fois que je reviens sans médaille !»

«J'ai fait des erreurs un peu bête la veille et j'ai essayé de les corriger aujourd'hui (mardi) en acceptant de prendre des risques pour aller plus vite. Malheureusement, par deux centièmes j'aurai pu être sur le podium. Dès fois on gagne, dès fois on perd ! On continue à garder la tête sur les épaules. Je félicite mes adversaires et je reviens me mettre au boulot. C'est la dernière fois que je reviens sans médaille !»

Liliane Potiron: «Finir à la quatrième place, c'est très décevant»

«La compétition avait plutôt bien démarré mais après, finir à la quatrième place, c'est très décevant ! Trois ans consécutivement que je finis à la quatrième place. Il faudra juste travailler pour faire mieux la prochaine fois. C'est le destin peut-être mais je suis déçue de ne pas pouvoir monter sur le podium pour la troisième fois.»

Noa Bibi: «J'ai essayé d'enchaîner de la même façon mais ce n'est pas venu»

«Je suis déçu du résultat mais je ne peux pas me torturer. J'ai enchaîné beaucoup de voyages et j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai ouvert le premier tour avec 10s28, mon meilleur chrono de la saison. J'ai essayé d'enchaîner de la même façon mais ce n'est pas venu. Je ne suis pas un robot et toujours, j'ai une référence pour mon 200m où je vais essayer de faire mieux que sur mon 100m.»!