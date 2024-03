Ile Maurice: La Financial Crimes Commission, Agaléga et la méthadone pour la reprise

Après un peu plus de trois mois de vacances, les députés reprendront le chemin du Parlement mardi prochain. Les membres de l'opposition ont déjà soumis leurs questions pour cette nouvelle séance. Les sujets qui ont dominé l'actualité seront soulevés pendant la tranche de questions-réponses. À titre d'exemple, le député du Mouvement militant du (MMM), Aadil Ameer Meea, veut savoir si le gouvernement a dressé une liste du personnel nécessaire à la suite de l'ouverture de la nouvelle piste et de la jetée à Agaléga.

Au Parti travailliste (PTr), Ranjiv Woochit posera une question sur la nomination d'Abdool Karrim Namdarkhan sur le board de la Financial Crimes Commission (FCC) et s'il n'y a pas un conflit d'intérêts alors qu'il a également été impliqué dans l'octroi d'un emprunt de 40 millions de dollars par la State Bank of Mauritius à NMC Healthcare. Sur ce même dossier, Reza Uteem veut connaître les conditions sous lesquelles le nouveau recrutement du directeur général de cette commission sera fait et le montant de son salaire. L'autre député de Port-Louis, Osman Mahomed, a une question sur le recrutement de Razi Ahmad Muslun comme Chief Finance Officer de la National Housing Development Company Ltd.

L'élu du Rassemblement Mauricien, Nando Bodha, posera une question sur le montant payé par le gouvernement pour les avocats du privé. Le secrétaire général du PTr, Ritish Ramful, a une question sur la non-publication du rapport par la Banque de Développement concernant ses actifs et ses passifs. Rajesh Bhagwan, le secrétaire général du MMM, adressera une question sur les voyages de Pravind Jugnauth et de Steven Obeegadoo.

Le député Farhad Aumeer s'intéresse aux deux médecins du public qui sont liés à la distribution de méthadone. Sur ce même sujet, Franco Quirin posera une question sur la distribution de cette drogue de substitution aux adolescents. Sa collègue du parti, Karen Foo Kune, s'intéresse à l'addiction chez les jeunes alors que sa collègue Arianne Navarre-Marie posera une question sur le nombre de personnes âgées qui ont été sexuellement agressées chez elles depuis 2020.

Par ailleurs, Rajesh Bhagwan a une question sur la saison hippique qui pourrait être compromise. Il veut savoir si People's Turf PLC a soumis des garanties pour la sécurité du public et si l'organisateur des courses préservera le patrimoine du Champ-de-Mars. Il posera également une question sur les déversements d'huile dans l'estuaire de Terre-Rouge. Fabrice David a également une question à ce sujet. La révocation de Vikram Hurdoyal est une des questions d'Ehsan Juman. La question sera également abordée par Farhad Aumeer. L'enregistrement des puces téléphoniques figure sur la liste des questions de Reza Uteem.

Du côté du Parti mauricien social-démocrate, Khushal Lobine adressera une question sur le nombre de décès sur les routes et les mesures prises par le gouvernement. La mort de six jeunes lors du pèlerinage de Maha Shivaratri fera également l'objet de plusieurs questions. Richard Duval veut savoir si le gouvernement compte introduire de nouvelles lois pour la protection des pèlerins alors que Stéphanie Anquetil cherchera à savoir si le ministère de l'Égalité des genres a mis des psychologues à la disposition des familles des victimes et des blessés. Ritish Ramful demandera au Premier ministre Pravind Jugnauth de fournir des informations sur les circonstances de cet incident mortel.

Par ailleurs, le contrat alloué par le Central Electricity Board (CEB) à CorexSolar revient une nouvelle fois au Parlement. La députée du MMM, Joanna Bérenger, veut savoir si le CEB compte résilier le contrat pour non-respect du délai de démarrage des travaux. Patrick Assirvaden demandera quand le contrat a été signé, la somme d'argent payée jusqu'ici et le montant qui a été dépensé pour les avocats.

Pour sa part, le Whip de l'opposition, Patrice Armance, s'intéressera au nouveau navire le Peros Banhos. Il voudra connaître la raison pour laquelle tous les containers n'ont pas pu être embarqués lors de son voyage officiel à Rodrigues. Deven Nagalingum reviendra une nouvelle fois avec une question sur le lopin de terre que le gouvernement avait identifié dans un premier temps à Ébène pour la construction d'un centre culturel tamoul. Il y a également plusieurs questions sur les inondations du 15 janvier et celles provoquées par le passage du cyclone Belal. D'ailleurs, Michael Sik Yuen s'intéresse à la construction d'un mur sur la berge d'une rivière à la rue Frederic Bonnefin à Curepipe. Le député Mahend Gungapersad n'a pas été en mesure d'envoyer des questions en raison d'une suspension.