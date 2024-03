Congo-Brazzaville: Célébration de la Journée de la Francophonie - Le pays invite l'OIF à muter vers une Francophonie des ARTs et métiers

La Journée internationale de la Francophonie a été célébrée à partir du 19 mars par la tenue de conférences et s'est clôturée le lendemain, 20 mars, à l'amphithéâtre du ministère des Affaires étrangères, à Brazzaville.

L'événement, organisé par le ministère des Affaires étrangères, a permis d'accueillir l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi; les autres représentants du corps diplomatique accrédités au Congo; les personnalités politiques, artistiques ainsi que littéraires. À la veille de la clôture, le Pr Édouard Ngamountsika avait tenu une conférence sur le thème " État actuel du français en République du Congo". Le public ayant effectué le déplacement jusqu'à l'amphithéâtre du ministère des Affaires étrangères s'est montré édifié, entre autres, sur le processus estudiantin actuel de " Campus France".

Lors de la cérémonie de clôture, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé, dans son mot préliminaire, a évoqué la problématique de la formation indispensable à une possibilité d'accès à un emploi décent et durable de la jeunesse, un sujet de préoccupation pour le gouvernement congolais.

De ce fait, le ministre a expliqué que pour répondre à l'attente des jeunes dans ce domaine, le Congo a mis en place des actions de formation qualifiante, d'apprentissage et d'amélioration de l'employabilité initiées au sein des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage, mais également par le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage.

Concluant son propos, il a incité à ce que l'on encourage les jeunes à bien parler et à bien écrire le français, « car la maîtrise de cette langue constitue un précieux atout dans le parcours professionnel de chacun d'entre eux ».

Pour cadrer avec le thème de la journée, il a confié : « Créons, innovons et entreprenons en français, pour offrir à notre jeunesse un avenir radieux plein de promesses et d'opportunités au sein de la Francophonie, notre environnement commun ».

Cet espace commun a été qualifié par Denis Christel Sassou N'Guesso, ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, comme étant « un espace incontournable de coopération, d'échanges, de partage d'expériences et de mobilisation d'expertise ».

Une occasion pour le ministre de rappeler que cette journée avait pour objectif de favoriser l'esprit de solidarité entre les pays membres et de vivifier la langue française, ce merveilleux outil de communication et d'échange en partage.

« Depuis plus de 50 ans, l'OIF s'attelle à mettre en relief le rayonnement de la langue et à fluidifier la coopération entre les pays membres », a-t-il confié.

Le ministre a aussi rappelé, au passage, l'engagement de la République du Congo, pays qui non seulement opte pour cette diplomatie multilatérale et affirme son attachement aux idéaux de l'OIF, mais également, depuis son adhésion, s'efforce de prendre part aux différentes activités.

Denis Christel Sassou N'Guesso s'est réjoui de voir l'OIF placer la Journée internationale de la Francophonie sur le thème "Créer, innover, entreprendre en français". Ce sera le même, d'ailleurs, pour le sommet de la Francophonie 2024 qui se tiendra au château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne : "Un signe de confiance et d'espoir".

En endossant ce paradigme entrepreneurial comme moteur de création de richesses, il y a de quoi dynamiser et fluidifier les échanges à l'intérieur du vaste ensemble intercontinental qui compte 321 millions d'habitants, véritable "levier de création d'emplois".

Ayant dédié l'année 2024 à la jeunesse, la République du Congo appuie sans ambages la thématique de cette journée couplée avec celle du dix-neuvième sommet de la Francophonie au mois d'octobre.

« Pour que l'OIF cesse d'être un tremplin de simples joutes oratoires, elle est invitée à se recadrer autour de tels projets à effets multiplicateurs afin de s'orienter vers la Francophonie des arts et métiers, bien plus, la Francophonie de la jeunesse et des peuples », a-t-il conclu.