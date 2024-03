Congo-Brazzaville: Nkayi - L'ONG 'Le pont Congo' édifie les jeunes sur l'engagement communautaire

L'Organisation non gouvernementale (ONG) "Le pont Congo" a organisé un colloque sur la jeunesse à Nkayi, dans le département de la Bouenza, en vue de pousser les jeunes à contribuer au développement du pays à travers un engagement communautaire dans divers secteurs d'activités.

Le colloque de la jeunesse a réuni près de quatre cents jeunes. Il a été ponctué par des expositions et panels au menu desquels ont figuré les sujets ayant trait à divers secteurs d'activités en vue du développement de la localité. «La place du leadership dans la transformation de la ville de Nkayi» ; «L'engagement communautaire (bénévolat, philanthropie, activisme) comme force transformatrice» font partie des thèmes développés en panels.

Le numérique et le développement n'ont pas été mis en marge des sujets d'échange. A travers ce thème, les panélistes ont exploré les multiples facettes du numérique allant de son impact sur l'économie à son rôle dans la formation et l'entrepreneuriat. « Le numérique présente de nombreuses opportunités pour le développement de Nkayi tout comme des autres localités », ont souligné les panélistes.

Nkayi a d'énormes potentialités agricoles. Ainsi, l'ONG "Le pont Congo" et ses panélistes n'ont pas manqué d'évoquer l'agrobusiness lors des échanges avec les jeunes. Les opportunités de création d'emplois et de richesse à travers l'agriculture ont été détaillées, de la production à la transformation en passant par la conservation et la distribution des produits agricoles.

A en croire le président de l'ONG, Clany Poaty, ce colloque a été une occasion non seulement de sensibiliser les jeunes mais aussi de susciter en eux des vocations dans les secteurs comme le numérique, l'agrobusiness et bien d'autres. Créé en septembre 2015 lors du programme Yali, "Le pont Congo" a pour but de réfléchir sur les problèmes qui minent la jeunesse. Sa principale mission est de transformer le capital humain. En dehors du colloque qui vient d'être organisé à Nkayi, d'autres activités ont eu lieu par le passé, notamment les ateliers de formation dans plusieurs localités du pays.