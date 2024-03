Madagascar: Assainissement de Tana - La SMA appelle les contribuables à s'acquitter de leurs impôts

Les éboueurs ont observé une grève dernièrement à cause du retard des salaires. Le colonel Tiana Razafimanahaka, Directeur général de la Société municipale d'assainissement (SMA), a fait savoir hier que le non-paiement de l'Impôt foncier sur la propriété bâtie (IFBP) figure parmi les causes de ce retard. « Des efforts sont déjà déployés pour éviter que les incidents de ce genre ne se reproduisent plus. Une partie du salaire a été déjà envoyée par virement bancaire et la moitié en espèce », a-t-il indiqué.

Il a ainsi invité les contribuables à s'acquitter de leurs impôts qui contribuent également à l'embellissement et à l'amélioration des infrastructures des services publics auprès de la municipalité. En 2021, il y a eu 13,9% de taux de recouvrement fiscal, un chiffre qui est passé à 0,007% en 2022. Cette motivation des contribuables est plus que nécessaire pour permettre ainsi à l'administration de fonctionner. Le Directeur général de la SMA a tenu à rassurer que les travaux d'assainissement se poursuivront et que les heures de dépôt d'ordures de 16h à 20h doivent être toujours respectées.