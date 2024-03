Madagascar: Tourisme - 300 passagers italiens débarquent à Nosy-Be

La population de Nosy-Be est en pleine effervescence car la saison touristique 2024 s'annonce prometteuse pour l'île aux Parfums.

Après l'arrivée avant-hier de la compagnie aérienne Flight Bulgaria, reliant directement la Bulgarie et Nosy-Be, une autre compagnie aérienne privée a atterri hier sur le tarmac de l'aéroport international de Fascène. Il s'agit du vol Neos Air qui a transporté 300 passagers italiens à son bord. « Plus de 90% de ces touristes italiens voyagent en famille. Et sur les 300 passagers qui ont débarqué, la moitié d'entre eux ont déjà planifié leur séjour d'une durée de sept jours au sein du complexe hôtelier Andilana Beach Resort tandis que les 150 autres touristes italiens sont répartis dans les autres établissements touristiques de Nosy-Be », a déclaré Geraldo Randrianjafinirina, le directeur exécutif de l'Office Régional du Tourisme de Nosy-Be (ORTNB).

Premier choix

Et lui d'ajouter que ces touristes italiens vont effectuer tous les circuits traditionnels de l'île aux Parfums. On peut citer, entre autres, les visites de Nosy Iranja, Nosy Tanikely, Nosy Komba, du Mont Passot et de la réserve naturelle de Lokobe sans oublier la découverte de sa faune et de sa flore et bien évidemment de ses sites balnéaires. « Nosy-Be constitue ainsi leur premier choix de destination à Madagascar. En outre, passer des vacances chaque année dans cette île fait partie de la culture des Italiens. Cela est également facilité par la reprise de la liaison aérienne directe entre Nosy-Be et Milan en Italie », a enchaîné le directeur exécutif de l'ORTNB. Il est à noter que la compagnie aérienne Neos Air assure la desserte entre les deux villes avec une fréquence d'un vol hebdomadaire. « Au retour de ces 300 passagers ayant séjourné à l'île de Nosy-Be pendant une semaine vers leur pays, d'autres touristes italiens vont également débarquer la semaine prochaine », a-t-il fait savoir.

%

2e vol charter

En revenant sur la compagnie aérienne Flight Bulgaria, « elle a effectué avant-hier le 2e vol charter après le vol inaugural en novembre 2023. Elle a transporté à son bord 160 touristes bulgares avec 7 membres d'équipage. La majorité de ces passagers voyagent en famille », a expliqué Adolphe Samsidine, gérant de Zara Voyages, qui se dit être l'initiateur de ce projet visant à attirer les touristes bulgares à Madagascar. « Ils aiment découvrir l'île aux Parfums tout en pratiquant la plongée et la pêche, sans oublier la plage et les excursions vers les trois îlots », a-t-il poursuivi. Suite à la participation récente de Madagascar au salon international du tourisme Holiday & Spa à Sofia, en Bulgarie, des éductours seront organisés prochainement afin d'aider les Tours Opérateurs bulgares à mieux vendre la destination sur leur marché local. D'autres vols charter reliant directement les deux pays sont également prévus cette année.