Madagascar: Elections législatives - Rossy met la pression sur Andry Rajoelina

« Si vous n'avez plus besoin de moi, respectez ce que l'on avait convenu. Ramenez-moi là où vous m'avez pris ». Ces propos sont de Paulbert Rahasimanana alias Rossy. Interviewé par des confrères, le député de Tana IV fait des « ampamoaka » concernant les motifs de son retour au pays en 2009. Selon ses dires, c'est le président Andry Rajoelina qui aurait demandé et organisé son retour au pays après plusieurs années d'exil en France. « On m'a appelé pour apporter ma contribution aux évènements de 2009 », a-t-il fait savoir tout en soutenant qu'il avait un travail en France et avait quitté sa famille là-bas à cause de la sollicitation d'Andry Rajoelina. Il, c'est le député de Tana IV qui a tenu à rappeler sa participation à la manifestation à Ambohitsorohitra le 7 février 2009. Continuant sur sa lancée, Rossy annonce que c'est Mamy Ravatomanga qui aurait été envoyé pour le récupérer en France.

Accusations de trahison

A l'approche des élections législatives, Paulbert Rahasimanana tente de mettre la pression sur le président Andry Rajoelina. Il se dit toutefois « toujours disposé à porter les couleurs de la Coalition pour la majorité présidentielle ». A travers sa déclaration d'hier, on pourrait en déduire que Rossy ne participera pas aux scrutins du 29 mai prochain s'il n'est pas choisi pour porter le maillot orange. Une option peu probable au vu des agissements de cet « acteur » politique issu des « Ambany tanàna » lors des dernières élections présidentielles. Il convient en effet de rappeler que lors des élections du mois de novembre, Rossy s'est rallié aux causes du Collectif des candidats et de Christine Razanamahasoa qui ont réclamé le report des élections et ont remis en cause la candidature d'Andry Rajoelina.

%

En tout cas, contrairement aux autres députés élus sous les couleurs du MAPAR, il n'a pas participé à la campagne électorale au profit de l'actuel homme fort du pays. Une prise de position qui lui a valu des accusations de trahison de la part des partisans du régime. A l'allure où vont les choses, la Plateforme « Isika Rehetra Miaraka Amin'i Andry Rajoelina » devrait donc choisir entre Désiré Rafidimanana, le président national du TMH qui a toujours montré et démontré sa conviction et sa fidélité infaillible au profit d'Andry Rajoelina, et Paulbert Rahasimanana, le député sortant de Tana IV qui, depuis quelques années, a choisi de s'installer à Ankazobe pour devenir agriculteur.