Congo-Brazzaville: Basilique Sainte-Anne - Les festivités des quatre-vingts ans se clôturent sur l'invite à la fraternisation

Le comité d'organisation a lancé, le 19 mars à Brazzaville, les activités de clôture des festivités des quatre-vingts ans de la basilique Sainte-Anne autour d'une messe eucharistique dite par le curé-recteur, l'abbé Kelly Milongo, qui a appelé les fidèles à l'obéissance et à la fraternisation.

Le lancement des activités de clôture des quatre-vingts ans de la basilique Sainte-Anne a été couplé à l'envoi en mission des membres du comité d'organisation. Selon l'homélie prononcée, ce comité devrait s'organiser et oeuvrer davantage sur le social. A l'invitation du curé-recteur, il doit proposer de nombreuses activités et initiatives sociales qui s'adressent surtout aux vieilles femmes, aux familles, aux jeunes et également des programmes d'aide pour les plus démunis.

Suite à l'invite, Lazare Babona, un des membres du comité d'organisation, a relevé succinctement que « C'est une affaire de tous les: paroissiens, mouvements d'apostolat et des bienfaiteurs pour construire la fraternité ». Il a relevé que la basilique Sainte-Anne classée au patrimoine de l'Unesco a une image plus propre et actuelle.

Dans le cadre de ces activités, le comité d'organisation prévoit une séance de travail avec l'archevêque de Brazzaville et également une exposition photos des hommes et femmes ayant marqué l'histoire de cette basilique.

L'exposition aura pour mission d'édifier le public en lui proposant une forme de sensibilisation visuelle et pratique à l'histoire de la basilique Sainte-Anne. « La photo transmet des émotions, des informations, un état d'esprit ; elle parle de nous, de qui nous sommes et de ce que nous aimons. Partager les photos qui nous touchent, c'est partager un peu de nous », a reconnu Grâce Sonia, une fidèle catholique.

Le comité d'organisation, dont la présidence est assurée par le colonel Remy Ayayos Ikounga, a reçu la bénédiction du prélat catholique. Autrement dit, lorsque l'Eglise bénit, elle affirme la présence de Dieu, déjà à l'oeuvre, dans la vie de ce comité, l'aidant à en prendre conscience.

« J'exprime mes sincères gratitudes au curé-recteur, au comité presbytéral et à tous les membres du comité paroissial pour nous avoir communié leurs affections et nous avoir porté à la tête de ce comité d'organisation des activités de clôture des festivités des quatre-vingts ans de la basilique Sainte-Anne. Mes collègues et moi supplions le Très haut au nom du seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous dote de la force et d'une partie de sa sagesse pour que nous atteignons les attentes des paroissiens et honorons les engagements pris aujourd'hui. Cette nomination a reçu l'approbation fraternelle de monseigneur l'archevêque, nous avons pour lui une pensée respectueuse. Que Dieu nous accompagne », a indiqué le colonel Remy Ayayos Ikounga.