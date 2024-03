Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Favoriser la participation des entreprises congolaises dans les sous-secteurs pétroliers

La première édition de la table ronde sur le contenu local (CL) dans le secteur pétrolier et gazier a débuté, le 21 mars à Brazzaville, avec les échanges thématiques. Les participants discutent sur les stratégies à mettre en oeuvre pour inclure davantage les entreprises et les cadres nationaux dans le secteur pétrolier et gazier.

Les assises du secteur pétrolier, le premier événement du genre consacré au CL, ont mobilisé les ministères sectoriels, notamment des Hydrocarbures, de l'Industrie, des Petites et moyennes entreprises et de l'Enseignement supérieur, ainsi que les experts pétroliers venus du continent (l'Algérie, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Gabon et le Sénégal). Les acteurs vont échanger en plénières sur des sujets liés à la règlementation, aux politiques publiques, au CL et les opportunités d'investissement.

Cette table ronde se veut une plateforme d'échange et de réflexion sur les moyens de développer le CL du secteur pétrolier et gazier. D'après les organisateurs, elle permettra de dresser le bilan de la politique du CL au Congo, de découvrir les meilleures pratiques sur la mise en oeuvre de politique et programme de CL des pays invités, de présenter les plans de recrutement et besoins d'achat et de services des opérateurs pétroliers pour les deux prochaines années, de sensibiliser les institutions d'accompagnement du CL...

Au Congo, le secteur pétrolier et gazier est en pleine expansion avec le lancement récemment de la production du Gaz naturel liquéfié (GNL). Le pays a encore de nombreux défis à relever en matière de formation des cadres locaux et l'implication des entreprises locales dans ce marché, malgré l'adoption en 2016 du code des Hydrocarbures. Mais les autorités congolaises peuvent s'appuyer sur l'expérience de la Côte d'Ivoire qui a innové son contenu local. Après la promulgation du code pétrolier en 1996, la Côte d'Ivoire a pu catégoriser les activités, a détaillé Médard N'Zue, le directeur du suivi et de la règlementation des hydrocarbures de Côte d'Ivoire.

Des avancées dans le domaine de CL ont également été réalisées au Nigeria et en Algérie au cours des dernières années. Le Nigeria, par exemple, a déployé de nouvelles infrastructures avec la construction de la plus grande raffinerie du continent et des plateformes de formation des jeunes cadres. Ces investissements visent à impulser une chaîne industrielle pétrolière, a résumé l'expert nigérian Silas Omomehin Ajimijave. Le secteur pétrolier est devenu le moteur de la croissance et d'emploi dans ce pays de 220 millions d'habitants.

Les discussions en panels se poursuivent avec des thématiques comme « Cadre légal et règlementaire du contenu local dans le secteur des hydrocarbures », « Le contenu local dans le sous-secteur gazier : exemple du projet Congo GNL », « La participation des sociétés nationales et des sociétés privées nationales ».