Sénégal: Mamadou Lamine Diallo veut faire de Podor le 'centre de gravité' de la souveraineté alimentaire

Podor (nord) — Le candidat de la coalition "MLD Tekki 2024" à l'élection présidentielle du 24 mars a exprimé son voeu de faire du département de Podor le "centre de gravité" de la souveraineté alimentaire du Sénégal.

"Au regard de [son] riche potentiel, de l'importante production obtenue dans de nombreuses spéculations dont le riz, l'oignon, la tomate, la pomme de terre, nous avons une bonne base pour booster l'agriculture ici, pour en faire le centre de gravité de notre souveraineté alimentaire", a lancé Mamadou Lamine Diallo.

Il s'exprimait à la place de l'Indépendance de Podor, au terme d'une caravane qui a sillonné plusieurs quartiers de la ville dans la soirée de mercredi à jeudi.

Le candidat au scrutin de dimanche a souligné la nécessité de régler, au préalable, la question de la dette auprès des banques, qui étrangle les paysans.

Il préconise la mise en place d'un mécanisme de financement plus adapté et plus souple, pour ainsi créer des conditions favorables à la productivité, baisser les prix des denrées et permettre l'accroissement des revenus des ménages.

"Mon programme accorde une priorité également à l'industrialisation qui est une source de création d'emplois. Je ne fermerai pas d'usines de production d'huile sous l'injonction du FMI [Fonds monétaire international]", a-t-il promis.

Mamadou Lamine Diallo n'a pas manqué de s'engager, s'il est élu président de la République, d'appliquer les accords signés avec les syndicats d'enseignants et relatifs aux "enseignants décisionnaires, au plus tard au mois de juin prochain".

"Je prendrais des décisions pour décongestionner l'UCAD en vue d'en faire une université à visage humain, avec la délocalisation de la faculté des Sciences juridiques à Keur Massar et la faculté des Lettres à Guédiawaye", a-t-il annoncé.

Il a ajouté que "les bourses seront octroyées de manière plus démocratique et ne connaîtront plus de retard de paiement".

Mamadou Lamine Diallo estime que le développement du Sénégal "passe absolument par l'instauration des pôles régionaux de développement avec la création de centres hospitaliers universitaires, la création dans chacun de ces pôles d'un aéroport de niveau sous régional".