Madagascar: Joe Kennedy - Le SA Open of Surfing comme prochain objectif

Cap sur le SA Open of Surfing à Port Elizabeth pour le seul représentant de Madagascar, Joe Kennedy. Il a terminé à la 25ème place sur 40 participants lors du Cape Town Surf Pro, ce week-end.

Le rideau est tombé sur le Cape Town Surf Pro qui s'est tenu ce week-end à Long Beach, Kommetjie, marquant la fin d'une compétition palpitante pour les surfeurs de la région. Parmi eux, Joe Kennedy, qui a représenté avec fierté Madagascar lors de cet événement sud-africain, a montré sa détermination et son talent sur les vagues, se frayant un chemin parmi le contingent des Africa Qualifying Series (QS) de la World Surf League (WSL). Pour sa première participation, Joe Kennedy a laissé une marque indélébile en terminant à la 25ème place sur 40 participants, accumulant ainsi un total de 150 points.

Malgré une compétition féroce, Kennedy est parvenu à se démarquer et à progresser dans les tours, démontrant ainsi sa capacité à rivaliser au plus haut niveau. « La dernière compétition s'est bien déroulée. J'étais en tête pour ma première heat (Round of 48) mais je termine 2ème. J'ai progressé vers le tour suivant (Round of 32) pour la première fois de ma carrière en WSL et j'ai terminé 4e dans cette heat. Finalement, je me suis classé 25ème sur 40. Actuellement, après la première compétition, je suis classé 25e en Afrique pour la WSL. C'est la première fois que Madagascar est classée en surf », explique Joe Kennedy.

Prêt à relever le défi

Maintenant, l'attention se tourne vers le prochain défi de Kennedy, le SA Open of Surfing, qui se tiendra au Pollok Beach, Gqeberha, Port Elizabeth, en Afrique du Sud les 23 et 24 mars. Cette étape revêt une importance capitale pour Kennedy, offrant une opportunité précieuse d'améliorer son classement et de se qualifier pour le Challenger Series 2024. « Je suis heureux d'avoir obtenu mon meilleur résultat à ce jour, mais je veux faire mieux pour le prochain. Je continue de travailler avec un coach ici pour améliorer mes scores », poursuit Kennedy avec détermination.

Outre ses ambitions personnelles, Kennedy reste dévoué à promouvoir le surf à Madagascar, notamment à travers son école de surf dans sa ville natale à Fort Dauphin. « J'ai également parlé au tour manager de la WSL et ils sont vraiment intéressés à organiser une compétition professionnelle WSL dans ma ville natale de Fort Dauphin, à Madagascar. Si cela devenait une réalité, ce serait une énorme opportunité pour les athlètes locaux, l'économie locale et la publicité pour le tourisme. Ils sont particulièrement intéressés par une compétition juniors et ce qui serait formidable pour les surfeurs adolescents de mon école », conclut-il.