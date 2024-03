Sénégal: Kaffrine - Le Pr Daouda Ndiaye dénonce les conditions de vie difficiles des populations à l'intérieur du pays

Le candidat du mouvement «Actions», le professeur Daouda Ndiaye, dénonce les conditions de vie difficiles des populations particulièrement à l'intérieur du pays qui, selon lui, sont laissées en rade par les gouvernants. «Après avoir parcouru le pays, j'ai constaté que les gens vivent dans des situations difficiles. Je viens de Vélingara et j'ai vu que beaucoup de villageois manquent d'eau. Au lieu de développer le pays avec la création d'infrastructures, ils préfèrent attendre les élections pour corrompre des gens», regrette Daouda Ndiaye.

Dans son discours, le candidat à l'élection présidentielle du 24 mars prochain est revenu sur son expérience dans le domaine de la santé. «J'ai les connaissances nécessaires pour diriger le pays. Je n'ai pas besoin de privilèges, sinon j'allais rester che moi. On ne m'a jamais donné un poste dans le gouvernement, mais je partage avec le pays mes connaissances en matière de santé. Lorsque la pandémie de Covid-19 est apparue, j'ai entendu beaucoup de choses, des injures, des insultes ; mais je suis resté sur ma position concernant les comportements à adopter et les mesures à prendre pour éradiquer la maladie. Si aujourd'hui, on arrive à avoir moins de cas de certaines maladies au Sénégal, j'ai joué un grand rôle dans ça que soit ici au Sénégal et même en Afrique», a dit Pr Daouda Ndiaye.

Parlant de son programme présidentiel, Pr Daouda Ndiaye dit détenir plusieurs projets dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture. «Je suis pour le consommer local. Au Sénégal, il y a le soleil, l'eau et la terre. Les agriculteurs ont juste besoin de matériels pour travailler et d'être outillés», a-t-il fait savoir. Il a ainsi appelé les militants à aller retirer leurs cartes d'électeur et de voter massivement pour lui, pour une large victoire au soir du 24 mars 2024.