Afrique: 13es Jeux africains / Athlétisme / 100 m haies - Sidonie Fiadanantsoa se pare de l'argent

La pensionnaire du centre de développement d'athlétisme de Dakar est montée sur la deuxième marche du podium en signant un chrono de 13 sec 19.

Une nouvelle médaille pour le clan malgache. Sidonie Fiadanantsoa a remporté la médaille d'argent de la course du 100 m haies aux 13es Jeux africains, hier, sur la piste bleue du Stade de l'Université du Ghana. L'athlète malgache a réalisé un chrono de 13 sec 19 derrière la Nigériane, Amusan Oluwatobiloba, avec un temps de 12 sec 89. La troisième place est revenue à la Zimbabwéenne, Kamangirira Ashley, créditée d'un temps de 13 sec 59. Pourtant, la Nigériane, détentrice du record du monde, en 12 sec 12 a fait un faux départ, mais, elle n'a pas été sanctionnée d'un carton jaune d'avertissement. Sidonie a bien géré la course en menant en tête jusqu'à la 4e haies.

Ce chrono est le meilleur temps réalisé par Sidonie cette saison, si, son record personnel est de 13 sec 01. « J'ai bien géré la course, j'ai essayé de bien me concentrer, d'être focus sur mon couloir. J'avais un peu de stress au début et pendant la course je me sentais très bien. Je suis satisfaite du résultat, même si je ne m'y attendais plus. Mon prochain objectif est les minima des Jeux Olympiques à Paris et j'espère le réaliser vu les résultats et je ne suis pas très loin et la saison ne fait que commencer », nous a déclaré Sidonie Fiadanantsoa. Elle a les yeux rivés sur les Championnats d'Afrique au Cameroun. Deux autres athlètes entrent en compétition ce jour, à savoir, Claudine Nomenjanahary pour les séries du 200 m et la finale du saut en longueur pour Florentine Razanamandroso. Avec cette nouvelle médaille de Sidonie, Madagascar passe à 14 médailles dont 4 en or, 3 en argent et 7 en bronze.