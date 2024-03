Sénégal: Inauguration de la nouvelle tour de la Rts - Le «legs» de Macky Sall pour les générations futures

La Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) vient d'être dotée d'un nouveau siège. Une tour de dix étages, financée par l'Etat du Sénégal. La cérémonie d'inauguration a eu lieu hier, mercredi 20 mars, en présence du président de la République, Macky Sall, qui a invité les bénéficiaires à une bonne gestion de l'outil.

La RTS a faut peau neuve, avec son nouveau siège de dix étages qui va fédérer tous les départements de cette société. Selon les bénéficiaires, cet outil représente bien plus qu'un simple édifice, car incarnant la montée en puissance du service public de l'audiovisuel sénégalais dans l'ère post-moderne. La tour, érigée sur une superficie de 2615 mètres-carrés, pour un financement de plus de 33 milliards de francs Cfa, témoigne, selon la RTS, de l'engagement à rester à la pointe de la technologie dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision.

Pour le chef de l'Etat qui a présidé, hier mercredi, la cérémonie d'inauguration, ce nouveau joyau de la RTS s'inscrit dans l'ambition de mettre une tour pour rassembler l'ensemble des services de la RTS mais aussi de la production. «Il s'agit de faire ce qui se passe de meilleurs ailleurs, de l'adapter chez nous et que nous ayons les comportements pour pouvoir mériter cette infrastructure, surtout les entretenir», a fait savoir le président Macky Sall à l'endroit des bénéficiaires.

Et de poursuivre : « c'est un sentiment de fierté d'avoir accompli ce legs qui est un voeu de faire de la RTS une télévision moderne, à la pointe de la technologie, dans un cadre de travail rénové, qui respecte les normes en matière d'audiovisuel». Pour le président de la République, il est très heureux de constater que les orientations qu'il avait indiquées ont été respectées à la lettre. «J'ai posé la première pierre le 07 juin 22, nous sommes aujourd'hui, le 20 mars et nous procédons à l'inauguration de ce joyau. Ce siège, c'est l'héritage qu'on vous donne et cela fait partie de mon legs pour les générations futures».

Le Directeur général de la RTS, Racine Talla, a fait savoir que cette tour n'est que l'expression de la vision du Chef d'Etat. Toutefois, il a avancé que «c'est le fruit de la vision et de la générosité du président Macky Sall, ainsi que de l'engagement continu de l'État envers la RTS. En effet, depuis plusieurs décennies, l'État a soutenu la RTS dans sa mission de service public, et cette inauguration marque un jalon majeur dans cette relation durable».