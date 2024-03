Sénégal: Seydou Sano (Equipe Nationale) - «Suivre les conseils et les pas de nos grands frères»

De jeunes Lions sont présents dans le groupe de Cissé durant ce mois de mars pour le compte des deux matchs amicaux contre le Gabon et le Bénin. Seydou Sano, l'un des nouveaux appelés, a commenté son arrivée au micro de la FSF.

Pour les habitués des petites catégories de la sélection nationale, Seydou Sano n'est pas un visage inconnu. Convoqué dans ce rassemblement de mars avec les Lions, le jeune défenseur sénégalais a réagi à ce baptême du feu dans la Tanière de Aliou Cissé. «Se voir être convoqué est toujours une excellente chose. C'est un grand sentiment de fierté pour nous parce que c'est un rêve devenu réalité. Je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cette convocation puisque j'ai toujours prié pour cela, défendre les couleurs du Sénégal. Nous lançons un appel aux Sénégalais pour qu'ils soient comme toujours derrière l'équipe», a affirmé Seydou Sano au micro de la FSF.

Cité comme l'un des espoirs qui tiendront les rênes de la sélection à l'avenir, le joueur d'Al-Gharafa SC, affirme qu'il arrive dans le groupe d'El Tactico dans le but d'apprendre. «C'est vrai là on vient trouver dans la Tanière nos aînés. On ne peut qu'apprendre d'eux, de nos grands frères. On est là pour suivre leurs conseils et leurs pas dans la sélection. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons atteindre le niveau auquel ils évoluent actuellement. Et pour cela, je pense que ça pourrait se faire. Il faudra juste être patient et rester focus sur ce que nous faisons pour y arriver. C'est-à-dire, remporter au moins une CAN sinon la Coupe du monde», a déclaré le défenseur central sénégalais.