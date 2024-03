Madagascar: Projet Tanamasoandro - Soutien du gouvernement chinois

Deux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance auprès du président Andry Rajoelina, hier.

SEM. Ji Ping, ambassadeur de la République populaire de Chine et SEMme Kate Chamley, nouvel ambassadrice du Commonwealth de l'Australie ont respectivement été reçus au Palais d'Etat d'Iavoloha. En ce qui concerne le premier rendez-vous, les discussions étaient axées sur le renforcement de la coopération entre Madagascar et la Chine. Pékin entend poursuivre et renforcer les interventions sur trois domaines à savoir l'agriculture, l'énergie et le développement des infrastructures routières. La coopération s'orientera notamment sur la formation des acteurs de l'agriculture et la mise en place de centres de productions.

En effet, la Chine va accompagner le gouvernement malgache dans son ambition d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Connue parmi les leaders mondiaux dans le domaine de l'énergie, la Chine apportera sa contribution dans la concrétisation de la transition énergétique, engendrée par des initiatives telles que la promotion de l'hydroélectricité et les parcs solaires. En ce qui concerne les infrastructures, il serait question d'une collaboration dans la réhabilitation de la RN5 et la réalisation de la nouvelle ville Tanamasoandro. La Chine prendra notamment en charge la construction du bâtiment dédié au ministère des Affaires étrangères à Imerintsiatosika.

%

Forum Chine - Afrique

L'ambassadeur, SEM Ji Ping a souligné que les priorités sur les trois piliers du développement de Madagascar sont en cohérence avec les objectifs du président Xi Jinping, renforçant les bases d'une coopération solide et mutuellement bénéfique. Pour sa part, le président Andry Rajoelina a exprimé son souhait de voir Madagascar intégrer la Route de la Soie, en mettant en exergue les potentialités de la Grande île en tant que pont entre l'Asie et l'Afrique. Cette position est stratégique pour faciliter les échanges et renforcer la coopération entre les deux continents. Par ailleurs, le Chef de l'Etat a confirmé sa présence au prochain Forum Chine-Afrique afin de valider l'engagement continu envers le renforcement des liens bilatéraux.

« Australian Awards »

La sécurité maritime, le développement de l'économie bleue et l'autonomisation économique des femmes ont été évoqués lors de l'entrevue du président Andry Rajoelina avec SEMme Kate CHAMLEY, Ambassadrice du Commonwealth de l'Australie. Cette dernière n'a pas manqué de saluer l'engagement du président Andry Rajoelina dans le domaine de la formation professionnelle et l'éducation. Deux secteurs cruciaux dans le développement effectif de chaque citoyen.

En effet, les deux parties se sont convenues sur l'importance du renforcement de la coopération dans le domaine des formations professionnelles. L'Australie entend appuyer la formation des professeurs malgaches, mais aussi la formation en gestion des risques au profit des agents de la BNGRC pour renforcer la capacité de réponse aux catastrophes naturelles et de résilience. L'Australie offre également des opportunités de bourses d'étude comme le « Australian Awards » à des étudiants malgaches. Le cas des entreprises australiennes opérant dans le secteur minier a également été évoqué.