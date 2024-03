Madagascar: Douanes - Le DGD Ernest Zafivanona Lainkana décroche le prix africain du leadership

Une distinction de plus pour l'administration douanière malgache. Le Directeur général des Douanes, Ernest Zafivanona Lainkana, s'est vu décerner l'African Leadership Commendation Award.

La remise de ce trophée continental s'est déroulée à Addis-Abeba en Ethiopie, les 14 et 15 mars derniers, lors de la cérémonie annuelle de l'African Leadership Magazine, Persons Of The Year.

Reconnaissance internationale

Cet événement, comme son nom l'indique, rassemble les décideurs politiques, les dirigeants du secteur privé et de la société civile, les leaders d'opinions pour discuter de la croissance et du développement socio- économique de l'Afrique. C'est également l'occasion de primer les personnalités marquantes à travers différents prix. Pour le DGD de Madagascar, le prix African Leadership Commendation Awards est la reconnaissance internationale de son leadership exceptionnel et de ses contributions visionnaires pour la modernisation de l'administration douanière malgache, laquelle s'est par ailleurs distinguée sur le plan international, ces derniers temps.

Notamment à travers l'accueil et l'organisation des réunions de la région de l'Afrique orientale et australe (ESA) de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD). Faut-il en effet rappeler que Madagascar a accueilli la 36è réunion du « Regional Steering Group » (RSG) , pour la première fois en 2022, ainsi que la 37e réunion du RSG et le 29è « Governing Council » en 2023. Ces événements ont réuni les Directeurs généraux des douanes de la région ESA. La douane malgache a également célébré son bicentenaire, l'année dernière. Une célébration dont l'un des faits marquants aura été la présence en terre malgache du Secrétaire Général de l'OMD, le Dr Kunio Mikuriya. Outre les séances de travail avec les autorités douanières, ce dernier a honoré de sa présence, une soirée de gala organisée par la douane malgache.

Succès des réformes

L'année 2023 aura également été marquée par le renforcement de l'intégration de la douane malgache dans la haute sphère de l'Organisation Mondiale des Douanes. La Grande île était en effet devenue membre de la Commission de Politique Générale ou « Policy Commission », et fait dorénavant partie des 24 pays de cette commission de l'OMD qui comporte 186 membres. Madagascar est, par ailleurs, l'un des trois pays membres du comité de management de la région ESA et a dernièrement accueilli pour la première fois la réunion de cette instance supérieure de prise de décision au sein de la région.

Cette distinction obtenue par le DGD Ernest Zafivanona Lainkana est également liée au succès des réformes et la modernisation de la douane depuis 2019. La douane a bénéficié de la mise en place d'un programme de modernisation audacieux et ambitieux qui a engagé cette administration dans une refonte complète. Ce programme définit une feuille de route pour initier des réformes majeures, axées entre autres sur la digitalisation, la sécurisation des recettes, la facilitation des échanges et le renforcement du capital humain. La Douane a proposé 31 projets de modernisation dont la plupart sont déjà bouclés ou en cours de finalisation.