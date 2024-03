Afrique: Jeux africains / 100m haies - Sidonie Fiadanantsoa médaillée d'argent

La finale du 100m haies entre les dernières huit jeunes dames s'est jouée hier, en fin d'après-midi sur le stade UGH Legon à Accra, au Ghana. Il s'agit de la Burundaise Touré Madina, la Kenyane Rukia Omulisia, notre Sidonie Fiadanantsoa nationale, les deux Nigérianes Osamuyi Fatih et Amusan Oluwatobiloba, la Mozambicaine Guambe Cécilia, la Zimbabwéenne Kamangirira Ashley Tinashe et la Togolaise Akakpo Naomi Akossiwa Elise. Elle s'est bien passée à la grande joie du clan malgache.

Sidonie Fiadanantsoa s'est adjugé la médaille d'argent, en bouclant la distance de 100m haies en 13"19. Partant du couloir numéro 2, la hurdleuse malgache a bien réussi son départ et a réussi à titiller la grande favorite de la finale, la Nigériane Amusan Oluwatobiloba, connue sous le nom de Tobi Amusan. Cette dernière est une star mondiale car elle est une habituée des courses dans les meetings internationaux. Elle a remporté la médaille d'or en terminant sa course en 12"89. La médaille de bronze est revenue à la Zimbabwéenne Kamangirira Ashley Tinashe qui a bouclé sa course en 13"59.

La logique a été respectée car la Nigériane Tobi Amusan a déjà été sacrée championne du monde en 2022, et médaillée d'or aux Jeux du Commonwealth la même année. Avec la médaille d'argent de Sidonie Fiadanantsoa, Madagascar totalise actuellement quatorze médailles dont trois en or, quatre en argent et sept de bronze, et se place à la onzième place du classement provisoire.

Mis à part le résultat de la finale d'hier, Sidonie Fiadanantsoa est entrée dans la cour des grands. Elle a encore une marge de progression qui la poussera sûrement au-devant de la scène internationale, car son palmarès plaide en sa faveur. Lors des JIOI de 2019 à Port Louis, à Maurice, elle a remporté deux médailles d'or : une au 100m haies et une au relais 4x400m.

Pour sa première participation aux Jeux africains de Rabat en 2019, Sidonie Fiadanantsoa s'est classée cinquième en 4x400m. Au championnat d'Afrique de 2022, toujours à Maurice, à Saint-Pierre, la hurdleuse malgache s'est classée sixième respectivement en 100m haies et au 4x400m. Sa première grande récompense inoubliable, sur le continent et sur la scène internationale, a été son sacre en finale du 100m haies aux Jeux de la Francophonie de Kinshasa en 2023.

Fiadanantsoa a remporté la médaille d'or du 100 m haies en 13"01 devant la Roumaine Anamaria Nesteriuc (13"20) et la Suissesse Larissa Berteyni (13"58). Fin août, elle a pris part aux Championnats du monde, seule, pour tenter d'obtenir les minima pour les Jeux olympiques d'été de 2024.