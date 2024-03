Afrique: Beach soccer / CAN - Deux compétitions pour sélectionner les Barea

Redynamisation du foot de plage. La commission beach soccer et futsal, sous l'égide de la Fédération malgache de football, ambitionne de réécrire une nouvelle histoire dans le continent africain. Après le titre continental historique en 2015, la commission a mis en place un programme de développement bien plus sérieux. Deux compétitions d'envergure nationale figurent dans son calendrier. Elles serviront de détection des présélectionnés en vue de la joute continentale qui aura lieu en Égypte au mois d'août.

Dans deux mois, un Festival durant lequel se dérouleront un tournoi et une formation de techniciens aura lieu à Sambava et Antalaha, du 13 au 19 mai. Et le championnat national se tiendra en début juillet à Manakara. «Nous allons améliorer et innover notre méthode de travail. Outre le championnat de Madagascar, deux Festivals seront programmés tous les ans dans le but de faire une meilleure détection», mentionne Jean Théophan Pontiac, premier vice-président de la Fédération et président de la commission beach soccer. Le deuxième Festival se tiendra à Toliara, dans le Sud, au mois de novembre.

La commission vient également de monter des projets de vulgarisation et de développement du futsal. Plusieurs compétitions sont prévues. Elles seront dédiées à différentes catégories dont les U13, U15, U17, les seniors et jusqu'aux super vétérans. «L'objectif est le même : redynamiser la discipline, détecter et préparer l'équipe nationale», soutient le président de la FMF, Alfred Randriamanampisoa. La compétition de lancement aura lieu dans la capitale au mois d'août.