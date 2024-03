Madagascar: Anttsiranana - La CENI recycle ses branches régionales

Afin de mettre tous les acteurs électoraux au même niveau d'information sur les élections de proximité, surtout les législatives qui auront lieu le 29 mai, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a entamé une tournée dans différentes régions de Madagascar pour renforcer les compétences de ses branches régionales. Après Analamanga, sa délégation menée par son président, a mis le cap sur Antsiranana. La délégation y a séjourné deux jours.

Mise à part la rencontre avec les autorités locales, tout a débuté lundi dans la grande salle de la Chambre de commerce par la tenue d'une formation dispensée aux membres des Organes de vérification et d'enregistrement des candidatures (Ovec) des cinq districts qui composent la région Diana. Ils ont pour mission de recevoir tous les dossiers de candidatures, en vue de l'élection législative du 29 mai. Leur mission commence ainsi ce 27 mars, date d'ouverture du dépôt des candidatures.

L'accent a été mis sur leurs expériences et leurs compétences en matière électorale, les responsabilités et les tâches qui les attendent selon les lois et règlements en vigueur. L'occasion a ainsi permis aux techniciens de la Ceni de présenter la structure de cet organe, la durée de son mandat, les responsabilités du secrétariat technique...

Sévère

Le président de la Ceni a été particulièrement sévère face au comportement de certains membres de ces organes car il est crucial de préserver un environnement politique favorable et paisible pour mener à bien les élections législatives.

Durant le deuxième jour, la Ceni a également organisé, dans la grande salle de la commune urbaine d'Antsiranana, un cadre d'informations et d'échanges sur le processus électoral réservé aux acteurs électoraux régionaux, afin d'associer et de mobiliser toutes les parties prenantes pour l'organisation et la préparation d'élections transparentes, crédibles et inclusives, garantissant la paix sociale et la stabilité.

Cette réunion a vu la participation des autorités régionales, religieuses et traditionnelles, des représentants des organisations de la société civile, certains membres actifs de partis politiques pour ou contre le régime actuel. Cette initiative a mis tous les acteurs sur un même niveau d'informations concernant, notamment, le calendrier électoral de la députation, les statistiques finales relatives à la refonte totale des listes des électeurs dans la région, les mesures prises ou envisagées relevant de la compétence de la Ceni dans la mise en oeuvre des recommandations issues de l'élection présidentielle...

Enfin, dans une démarche transparente et inclusive, la Ceni a permis à tous les participants de poser des questions et d'exposer leurs critiques, leurs contributions, leurs recommandations ou encore toutes leurs craintes. Parmi les sujets soulevés et discutés, citons la question d'équité et d'égalité des candidats, les textes et lois en vigueur, les cartes d'électeurs illisibles, la fiabilisation et l'exhaustivité de la liste des électeurs...