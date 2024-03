Madagascar: Secteur privé - Francis Rabarijohn aux commandes du GEM

Changement à la tête du Groupement des Entreprises de Madagascar. Francis Rabarijohn a été élu président à l'issue d'un vote, recueillant cinquante-neuf voix contre vingt-quatre pour Thierry Rajaona, le président sortant.

Après un mandat de quatre ans, Thierry Rajaona cède sa place à la tête du Groupement des Entreprises de Madagascar. L'élection d'un nouveau président, qui s'est déroulée hier, a vu la victoire de Francis Christian Rabarijohn, Directeur Général Régional pour l'Afrique australe et l'océan Indien du groupe Imperial Brands, avec cinquante-neuf voix contre vingt-quatre pour son prédécesseur.

Avec trente ans d'expérience à Madagascar et à l'international dans le secteur privé, Francis Rabarijohn est un homme de grande expérience qui prend les rênes du GEM. «C'est un engagement personnel pour le secteur privé et en faveur d'un développement socio-économique durable », a-t-il déclaré après le vote.

Le nouveau président connaît bien le terrain. Avant de devenir président, il a été vice-président du Syndicat des industries de Madagascar jusqu'en 2019, puis conseiller au sein du bureau du GEM depuis 2020. Il a également travaillé pour le Groupe Chiva en France, pour le Groupe Fraise/Star, pour le Groupe Bolloré, et occupe depuis 2014 un poste au sein du Groupe Imperial Brands.

Francis Rabarijohn envisage d'utiliser son riche parcours pour bénéficier au secteur privé en général, et aux entreprises en particulier. « Mettre à profit mes compétences, mon expérience au sein du GEM et de différents groupements patronaux, ainsi que mon vécu auprès d'organisations internationales analogues au GEM, pour insuffler une nouvelle énergie et impulser une nouvelle dynamique », voilà l'objectif que s'est fixé le nouveau président pour faire du GEM un groupement solide, crédible et influent, un partenaire de confiance pleinement engagé pour le développement durable du secteur privé et désireux de conserver son statut de levier économique pour la nation.

%

Dialogue ouvert

Avec une vision claire et des objectifs précis, tel que « impulser une nouvelle dynamique au sein du GEM, renforcer son rôle fédérateur parmi les entreprises, et contribuer à l'amélioration du climat des affaires », le fondateur de l'Académie Ny Antsika à Antsirabe a résumé son approche en termes footballistiques : « Jouons collectif pour réussir ensemble, au sein du GEM et avec ses partenaires ».

L'État, en tant que partenaire de premier plan du GEM, est au coeur des préoccupations de Francis Rabarijohn, qui ambitionne de faire du groupement un allié de confiance pour le gouvernement et les Partenaires Techniques et Financiers, en instaurant un dialogue ouvert, concerté et inclusif. Ces intentions rencontrent l'approbation du ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgard Razafindravahy, qui salue l'élection de Francis Rabarijohn et envisage une continuité dans l'excellente relation entre le MIC et le secteur privé, consolidée par le Pacte de programmation industrielle établi en 2023 avec des engagements réciproques. Une telle proximité n'avait jamais été atteinte auparavant dans l'histoire du pays.

Une nouvelle loi sur les investissements a également été élaborée avec la contribution active du secteur privé, des efforts qui devront être maintenus sur le long terme pour produire des résultats tangibles.

Le nouveau président du GEM, porté par une grande ambition et une forte motivation, s'engage à faire du GEM un acteur clé du développement du secteur privé, et ainsi, un moteur de la croissance économique du pays. Il lui reste à présent à concrétiser les promesses en actions concrètes.