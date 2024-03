Madagascar: The voice - L'aventure de Herisoa Randriatsizafy prend fin

Avant-hier, lors de la troisième étape de The Voice Belgique, "The Lives", Herisoa Randriatsizafy a été éliminée après avoir interprété "Uprising" de Muse.

Après avoir ébloui les spectateurs lors des étapes de sélection préliminaire, blinds et duels, Herisoa Randriatsizafy a affronté la phase "The Lives" en solo avant-hier soir lors de la 11e session de The Voice Belgique, en interprétant le tube emblématique de Muse, "Uprising". Accompagnée de danseurs, elle a illuminé la scène avec son énergie. Cependant, malgré une performance mémorable, l'aventure s'est arrêtée pour Herisoa à cette phase des "lives". Pourtant, Herisoa rayonne de fierté quant à sa performance. « La prestation s'est très bien passée mais j'ai été éliminée. Je suis quand même très contente et vraiment fière de mon parcours car ça reste une belle aventure et on en sort grandi. Je me suis éclatée. Je suis hyper heureuse de pouvoir partager cela avec les gens. C'était que du bonheur », exprime-t-elle avec enthousiasme.

Personnalité artistique

Les commentaires élogieux de sa coach, Mentissa, soulignent son engagement et sa liberté sur scène. « On n'était plus à The Voice, mais à ton concert. Tu as embarqué la scène, tout le monde était avec toi. Et vocalement, tu étais bien en place, tu t'es amusée, tu as été toi, tu as été libre et j'en suis contente », déclare Mentissa. « Tout était excellent. Si tu es une chanteuse de douche, tu nous as bien rincés. C'était génial », ajoute BJ Scott, un membre du jury. Le public a eu son mot à dire dans cette étape "The lives", où trente-deux candidats ont été sélectionnés via les votes par SMS, parmi lesquels seize poursuivront l'aventure.

Pour Herisoa Randriatsizafy, dont les débuts sur scène remontent à peine à un an dans un petit karaoké près de chez elle, « The Voice était ma première fois avec un tel public si grandiose, très stressant pour moi. J'ai failli, pour ainsi dire, ne plus tenir sur mes jambes. C'était vraiment intense, nouveau et magique », partage-t-elle. Sa performance sur "Uprising" de Muse a révélé une facette inattendue de sa personnalité artistique, faisant de cette chanteuse, autrefois confinée à la douche ou à sa voiture, une véritable révélation sur la scène musicale.