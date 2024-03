Madagascar: Behenjy - Deux présumés bandits exécutés

Une fusillade est survenue lors d'une filature conduite par des gendarmes du poste avancé de Behenjy, dans la nuit de lundi. Deux malfaiteurs ont succombé des suites de leurs blessures par balle.

Vers 22 heures, une attaque à main armée a été signalée à Amboangivy, un village compris dans le fokontany de Soaloka. Des bandits ont pris pour cible une famille et l'ont dépouillée de son argent, deux millions d'ariary, avec divers objets. Alertée, l'unité d'intervention a croisé six suspects au niveau de Mandikanamana, à Tsinjony. C'étaient les mêmes scélérats qui venaient de commettre le braquage. Ils se sont dispersés dans le noir dès que les gendarmes ont effectué les sommations d'usage. Ces derniers les ont visés pour les empêcher de se sauver. Résultat, l'un des fuyards a été touché et y a laissé sa vie. Les autres se sont échappés. Leur butin a été abandonné sur les lieux.

Un chien pisteur a été engagé pour les retrouver. Un d'eux a été rattrapé vivant. Il a reçu une balle dans les fesses. Il a perdu beaucoup de sang et ne pouvait plus marcher. Il est décédé durant son évacuation vers le plus proche médecin.