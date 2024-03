Afrique: Coopération - Madagascar invité au sommet Corée du Sud-Afrique

Les opérateurs économiques malgaches sont conviés au Sommet Corée du Sud-Afrique qui se déroulera les 4 et 5 juin à Séoul. Une opportunité à saisir pour attirer des investisseurs coréens et développer ensemble des projets durables.

Lors d'une visite de courtoisie ce mardi, l'ambassadrice de Corée du Sud, Park Ji-Hyun, a été reçue par Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation et du Commerce.

Cette rencontre a mis en avant plusieurs initiatives bilatérales. L'accent a été mis sur le prochain Sommet Corée du Sud-Afrique prévu les 4 et 5 juin à Séoul. L'ambassadrice a souligné l'importance de la participation du secteur privé malgache à cet événement. Elle a évoqué ce sommet comme une occasion précieuse pour les entreprises malgaches d'établir et de renforcer des partenariats et des collaborations avec la Corée.

La discussion a également porté sur les efforts significatifs de Madagascar pour améliorer son climat des affaires, notamment à travers l'adoption récente de législations cruciales telles que la loi sur les investissements et la loi sur les sociétés coopératives, qui sont actuellement en attente de leurs décrets d'application. Ces mesures législatives, conjointement avec le pacte de programmation industrielle établi avec le secteur privé, visent à stimuler les investissements et à dynamiser l'économie nationale.

L'ambassadrice Park a été informée de l'initiative «One District, One Factory» (ODOF), promue par le ministère. Ce programme vise à encourager le développement industriel local et la création d'emplois à travers le pays, s'inscrivant dans les efforts de Madagascar pour revitaliser son économie par le renforcement des capacités locales. Ce projet a été salué par l'ambassadrice comme un pas positif vers le développement durable de Madagascar.

Enfin, la rencontre a abordé l'intention de Madagascar d'attirer des développeurs sud-coréens pour participer au développement de quatre zones économiques sur l'île. Tirant parti de l'expérience sud-coréenne reconnue dans le développement de zones économiques réussies, Madagascar aspire à reproduire un succès similaire, favorisant ainsi la croissance économique et l'emploi. L'ambassadrice de Corée a réaffirmé son engagement à soutenir Madagascar dans cette entreprise, soulignant l'intérêt et le soutien de la Corée du Sud pour le développement industriel et économique de Madagascar. Cette visite a donc marqué une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales, témoignant d'une volonté partagée de promouvoir le progrès économique et le développement durable.