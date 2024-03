Madagascar: Scrutin - La HCC intransigeante face aux fraudes

Les mesures seront renforcées pour éviter toutes sortes de fraudes tout au long du processus électoral. Tel est l'objectif de la HCC pour les prochaines élections législatives.

Stricte. Tel sera le mot d'ordre pour la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) durant tout le processus électoral. «Cette fois-ci, on va frapper fort. Aucune sorte de fraude électorale ne sera tolérée et l'utilisation de biens publics tout au long du processus sera punie». Ce sont les mots de Florent Rakotoarisoa, président de la HCC, hier à l'issue de sa rencontre avec Calmy-Rey, l'envoyée spéciale de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Ambohidahy.

L'objectif de la Haute Cour est d'avoir des législatives les plus transparentes possible. Pour ce faire, les sanctions prévues par la loi seront appliquées telles que la disqualification pour les candidats pris en fraude lors de la campagne électorale et l'annulation partielle ou totale des résultats si l'infraction est commise lors du vote.

En outre, Florent Rakotoarisoa mentionne la possibilité de poursuites pénales pouvant aboutir à l'emprisonnement pour les auteurs d'infractions électorales. En ce moment, la HCC prépare les dossiers afin de porter plainte et lancer des poursuites pénales contre des auteurs de fraudes électorales perpétrées lors de l'élection présidentielle. Cette plainte sera bientôt envoyée au ministère. Le numéro Un de l'institution d'Ambohidahy donne l'exemple de la présence d'un bulletin unique non plié dans une urne et de nombreuses autres fraudes qui se sont déroulées dans le Sud de l'île.

Accompagnement

Néanmoins, le président de la HCC a tenu à exprimer la volonté de l'institution qu'il préside de tout faire pour que le processus électoral se passe sans accroc. Il a pu en parler avec la représentante de l'OIF lors de leur réunion peu avant. À noter que cette rencontre entre dans le cadre d'une mission pour observer les réalités afin de pouvoir accompagner l'île dans le processus électoral pour l'OIF.

La représentante de cette organisation déclare avoir eu un échange intéressant avec le président de la Haute Cour. «J'ai eu un grand intérêt à échanger avec le président de la Cour à propos de la préparation des prochaines élections législatives. L'objectif est d'analyser la situation et d'accompagner le processus électoral», s'exclame-t-elle.

Quant à Florent Rakotoarisoa, il déclare que l'OIF lui a demandé quel est l'objectif de la HCC pour les élections législatives. «Faire mieux que lors de l'élection présidentielle».

C'est la réponse donnée par le numéro Un de l'institution d'Ambohidahy. Il insiste aussi pour dire que toutes les mesures prises lors de la présidentielle de novembre seront appliquées et renforcées. En même temps, il a tenu à envoyer une pique à ceux qu'il considère comme détracteurs des institutions comme la HCC ou la Ceni. Selon lui, il est plus avéré d'apporter des preuves tangibles sur les irrégularités constatées que de critiquer sans fondement.