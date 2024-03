Madagascar: Ilménite de Ranobe - Manifestation controversée contre Base Toliara

Alors que l'État avait laissé entendre une possible réouverture prochaine de Base Toliara, des personnalités organisent des manifestations pour réclamer le contraire.

La capitale de l'Atsimo-Andrefana finirait-elle par avoir son grand projet minier un jour ? Alors que le ministre des Mines, Herindrainy Rakotomalala, avait évoqué une avancée dans les discussions sur la réouverture de Base Toliara, voilà que des personnalités tentent de faire entendre des voix discordantes en provoquant un rassemblement à Ankilimalinike dans le district de Toliara II. Une manifestation controversée alors que plusieurs associations et responsables locaux ne cessent de clamer l'importance vitale de la reprise du projet pour l'économie et les habitants de toute la région.

Selon les informations, des individus ont été transportés par camions depuis Morombe, Angarazy et Ambahikily dans le district de Morombe. Une autre partie des manifestants vient d'Ankililoaka, Tsianisiha, Belalanda, Toliara et Ankilimalinike. Ces derniers veulent rejeter les négociations sur le redémarrage du projet Base Toliara annoncées dernièrement. « Il y a eu environ un millier de manifestants issus de ces diverses communes, soit environ mille deux cents». Des opposants farouches au projet Base Toliara sont cités comme les têtes de liste de l'organisation de la manifestation et étaient présents sur les lieux.

« Ankilimalinike a été choisi par les organisateurs de la manifestation car du fokontany de Benetse, est née l'opposition au projet Base Toliara il y a quelques années», explique le maire d'Ankilimalinike, Longin Mahatoro.

Ce dernier, en revanche, est un défenseur du projet d'extraction minière de Ranobe. « La commune que je gère, abritant près de trente mille âmes, est depuis toujours en faveur du projet, malgré la présence d'opposants. Nous avons besoin d'activités économiques pour booster Ankilimalinike », ajoute le maire.

D'autres sources rapportent que les objets de l'invitation au meeting se prêtent également à un amalgame et à une confusion car « on leur a promis des indemnisations financières et des allocations venant du ministère de la Population et des Solidarités ».

Sur les réseaux sociaux, le nombre réel des manifestants fait également l'objet de spéculation. Mais étant donné qu'aucun membre de la presse locale n'a été informé de la tenue du meeting, difficile de confirmer ou d'infirmer la crédibilité du chiffre avancé qui serait de vingt mille, un nombre que même le stade Maître Kira ne pourrait pas accueillir.

Outre Base Toliara, des discours contre la distribution de terrains au Bas Mangoky auraient également été prononcés à cette occasion.