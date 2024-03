Madagascar: Restauration - L'enseigne Gastro Pizza lance des franchises

«Devenez franchisé de la Gastronomie Pizza». C'est le message essentiel de l'annonce publiée par l'enseigne de restauration Gastro Pizza. Près de 20 ans après son lancement dans la niche des pizzas et de la restauration rapide sur le marché, l'enseigne adopte une autre stratégie. Elle offre des opportunités d'affaires dans la franchise de ses marques et produits dans les villes de première et de seconde catégorie de quelques régions.

Des opérateurs et restaurateurs intéressés à Toamasina, Moramanga, Sambava, Ambositra, Ilakaka, Nosy Be, Ambanja et Morondava sont invités à se manifester. Ayant déjà ouvert des restaurants dans les grandes villes du pays et divers points de vente ces dix dernières années, comme dans les six chefs-lieux de province, la société découvre que ce n'est pas encore assez.

Des observateurs de la vie économique remarquent que Gastro Pizza a en effet du mal à trouver le cap des pleines réussites financières après avoir dépassé son stade d'investissement. «L'enseigne a essayé de diversifier ses produits et ses services, ouvert des points de vente dans diverses villes du pays mais apparemment, ne réussit pas à bien se positionner. Dans la capitale, elle fait face à une rude concurrence de la part des restaurants spécialisés en pizza comme Extra Pizza, entre autres», livre Onja Rajaonarison, consultant formateur en entrepreneuriat.

«D'un autre côté, dans la capitale toujours, Gastro Pizza survit grâce à ses menus diversifiés en plats, mais dans les provinces, ces offres n'existent pas. Ce qui handicape le développement de l'enseigne dans les autres grandes villes. C'est peut-être la raison qui a poussé le Chef Mbinina et son équipe à vendre les marques de l'enseigne. C'est une bonne stratégie», ajoute-t-il. L'enseigne à la marque de couleur rouge offre ainsi ses processus, sa propriété intellectuelle telle que les marques de commerce, ses secrets commerciaux et son savoir-faire exclusif et les met sous licence à des entrepreneurs moyennant des redevances annuelles.

«Le secteur alimentaire se présente en première place des franchises rentables. Les investissements sont plus élevés certes, car il faut payer l'accès à l'enseigne, les mobiliers et ustensiles professionnels, mais espérons que Gastro Pizza se démarque après ces ventes de franchises», finit Onja Rajaonarison. Les intéressés sont appelés à l'innovation et à réfléchir par deux fois sur leur capacité de financement, l'emplacement, des études de marché et leur business plan.

Le coût des produits connaît chaque année une hausse considérable et les emballages sont désormais payants chez Gastro Pizza. Des éléments à bien analyser.