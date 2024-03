Ile Maurice: Une plate-forme directe pour les entreprises vers le marché indien

Suivant un accord de principe vieux de près de 40 ans avec la Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), la Chambre de Commerce et d'Industrie de Maurice (MCCI) ouvre les portes du marché indien aux opérateurs économiques mauriciens. La FICCI vient en effet de lancer une plate-forme B2B innovatrice, permettant aux entreprises étrangères de se connecter et créer des partenariats commerciaux. Ceux qui y auront accès sont les partenaires de la FICCI, dont la MCCI.

Ce portail donnera un accès privilégié pour les acteurs mauriciens. «C'est une grande opportunité pour nos entreprises de se développer sur le marché indien en pleine expansion, en créant des connexions B2B fiables et pérennes», souligne le Dr Drishtysingh Ramdenee, secrétaire général de la MCCI. Plaque tournante numérique, le portail B2B de la FICCI permet aux entreprises de filtrer les partenaires potentiels selon une multitude de critères comme la localisation, le secteur, la taille ou le pays cible pour l'import-export. Un outil sur mesure pour cartographier et contacter les entités commerciales correspondant à leurs besoins spécifiques. La FICCI peut ainsi garantir la crédibilité et la fiabilité des entreprises indiennes présentes sur cette plate-forme.

La MCCI considère que cet accord vient à un moment opportun alors que le Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA) entre Maurice et l'Inde est déjà opérationnel depuis 2021. Un pacte commercial préférentiel, le premier du genre entre l'Inde et un pays africain, qui accorde aux exportateurs mauriciens un accès préférentiel au marché indien pour 615 produits.

Le CECPA comprend notamment d'importantes concessions tarifaires sur des produits phares mauriciens comme le sucre spécial, la bière, le rhum, les vins de fruits, les vêtements et le thon en conserve, sans oublier un chapitre dédié au commerce des services, ainsi qu'à l'investissement. De quoi booster significativement les exportations mauriciennes vers l'Inde, déjà en hausse ces dix dernières années.

«Le CECPA et ce portail B2B exclusif avec la FICCI se renforcent mutuellement pour positionner idéalement Maurice comme un hub commercial privilégié entre l'Inde et l'Afrique», ajoute le secrétaire général de la MCCI. Un rôle de facilitateur déjà visible sur la scène internationale. Car lors du sommet du B20 en Inde en août dernier, Maurice, à travers le Mauritius-India JBC opérant sous la Chambre, a ainsi pu mettre en lumière les atouts de Maurice comme plate-forme d'affaires et d'investissement clé en reliant l'Afrique à l'Asie.

En pleine expansion

Déjà facilitatrice de l'essor des exportations de services mauriciennes, la MCCI s'appuiera sur le B2B Portal de la FICCI pour offrir une meilleure interaction directe entre les opérateurs commerciaux locaux tant en termes de produits que de services. La coopération renforcée avec la FICCI vise ainsi à accroître le réseau unique de partenariats entre l'Inde et Maurice.

Selon la MCCI, les exportations de services ont atteint en moyenne Rs 86 milliards au cours des cinq dernières années et même pendant la période de la pandémie (2019-2020), les exportations de services étaient supérieures à Rs 100 milliards. Selon les derniers chiffres disponibles, l'exportation de services au cours des trois premiers trimestres de 2023 (janvierseptembre) s'est élevée à Rs 69 milliards.

La fédération des Chambres de Commerce et d'industrie indienne en deux mots

La Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), fondée en 1927, se veut être la voix des entreprises et de l'industrie de l'Inde. Elle représente plus de 250 000 entreprises à travers le pays. Elle offre une plate-forme pour le réseautage et la construction de consensus au sein et entre les secteurs, et est le premier point de contact pour l'industrie indienne, les décideurs politiques et la communauté des affaires internationale.

Elle joue un rôle clé dans l'articulation des points de vue et des préoccupations de l'industrie, influençant la politique et encourageant le débat. La FICCI sert ses membres issus des secteurs privé et public indiens et des entreprises multinationales, tout en s'alliant à diverses chambres de commerce et d'industrie régionales à travers les États de la Grande péninsule. La MCCI et la FICCI ont signé un accord de coopération en 1985, qui a également donné lieu à la création d'un JBC.