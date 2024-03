Ile Maurice: Lion Vibe de retour sur les lieux du crime, un deuxième suspect arrêté

Kensley Asaun, chanteur connu sous le nom de scène Lion Vibe, a participé à une descente des lieux à Résidence Mangalkhan le mercredi 20 mars. L'artiste de 21 ans aurait agressé mortellement Damien Latire, aussi âgé de 21 ans, à l'arme blanche. Le drame a eu lieu dimanche. L'arme du crime a aussi été saisie. La Criminal Investigation Division de Curepipe a procédé à l'arrestation d'une deuxième personne. Il s'agit d'un habitant de Résidence Mangalkhan âgé de 25 ans. La police lui reproche d'avoir lavé le couteau qui aurait servi à poignardé Damien Latire. Une affaire d'argent serait à l'origine du drame.

Alors que Lion Vibe évoque la légitime défense, les proches de Damien Latire parlent de préméditation. «To pou aret marse dan site ar mwa to pou al anba later», aurait dit Lion Vibe à Damien Latire. La victime a été poignardée à plusieurs reprises. Damien Latire avait averti son père qu'il avait des problèmes avec Kensley Asaun. Selon la famille de la vctime, Kensley Asaun avait endommagé la voiture de Damien Latire lorsqu'il lui a prêté son véhicule. «Damien ena bon leker li zenere li kapav kit tou pou ed bann kamarad. Damien inn pret Kensley so loto me linn al andomaz li. Kensley mem inn dir li pou fer reparasion-la. Linn res atann. Anmemtan Kensley so madam in al akouse zanvie, linn konpran ki parfwa Kensley pena kas mem. Me dernierman-la Kensley inn fer enn bann zafer ki montre li pa dan lebezwin, li ena kas. Alor Damien inn zis dir li me to kapav donn mwa kas pou mo kapav repar mo loto aster. Diskision la inn al anvenime. Kensley inn fini par tir enn kouto ek touy Damien», relate Laeticia Laviolette, la compagne de Damien Latire.

Le couple vivait ensemble à Vacoas et projetait de se marier. Même si Damien Latire vivait à Vacoas, il venait toujours à Résidence Mangalkhan où il a grandi avec ses parents adoptifs. Le jeune homme avait de bonnes relations avec ses parents biologiques aussi.

Damien Latire gagnait sa vie comme peintre et travaillait avec un cousin. Il envisageait de fonder une famille. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital Victoria, à Candos. Il a subi une délicate intervention chirurgicale. Il avait les poumons et le foie perforés. Un de ses reins a été abîmé. Selon Laeticia Laviolette, les médecins avaient dit qu'ils devraient stopper l'hémorragie et que le patient subirait par la suite une autre opération pour se faire enlever le rein abîmé.

La famille avait lancé un appel sur les réseaux sociaux et dans les médias pour un don de sang urgent alors que Damien Latire était au bloc opératoire. Malheureusement, il est décédé dans la journée de lundi. Laeticia Laviolette et les proches de Damien Latire remercient tous ceux qui leur ont apporté leur aide. «Sa kantite dimounn ti pe vini la nou bizin aret loto kot lakour pour dir zot mersi malerezman garson la inn desede», relate Laeticia Laviolette. Anéantie, elle confie que son monde s'est écroulé après cette tragédie.