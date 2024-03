Ile Maurice: Nando Bodha - «Il fait faire un 'modeling' complet de cette région»

Après l'accident survenu mardi à Montée S, Coromandel, qui a couté la vie au policier Ally Ackbar Beekharry percuté par une voiture, plusieurs automobilistes réclament l'installation de feux de signalisation à ce carrefour. Le constable Beekharry affecté à l'Emergency Response Service (ERS) Metro Sud roulait de Coromandel vers Port-Louis quand la voiture que conduisait une habitante de Beau-Bassin de 41 ans, venant de Petite-Rivière a émergé à la hauteur du rond-point devant le motocycliste qui rentrait chez lui à Plaine-Verte. «Sa landrwa la bien danzere. Bokou aksidan arivé laba. Ena 4 lane ek zot tou vinn vit lor larout royale. Li enn dark spot sa», disent-ils.

N'est-il donc pas temps que les autorités songent à installer des feux de signalisation à Montée S pour éviter d'autres drames similaires ? Sollicité Nando Bodha, ex-ministre du Transport, explique que la sécurité routière concerne trois choses. «Nous avons l'enforcement de la loi par la pollce, l'engineering infrastructure, éclairage, etc. ainsi que l'éducation et le respect des usagers de la route. Les trois éléments doivent aller ensemble (...) Il faut une politique nationale dirigée par le Premier ministre, comme c'est le cas à la Réunion, en France et ailleurs car c'est une question de vie ou de mort. À la Réunion, c'est sous la tutelle du préfet, alors qu'en France, c'est le président de la République qui est responsable. Il faut donc agir à trois niveaux pour éviter un accident.»

Aujourd'hui, ajoute-t-il, nous avons une nouvelle science, l'accidentologie, qui s'appuie sur comment éliminer les risques et la dangerosité de la conduite en général et à certains endroits en particulier. «Lorsque les gens disent que c'est un 'dark spot', il faut agir.» Nando Bodha indique qu'une équipe scandinave avait déjà fait une cartographie des dark spots à Maurice et qu'il faut trouver maintenant des solutions en fonction de ces trois choses. «Il faudrait un 'modeling' complet de Montée S, Coromandel. Il faut voir si les feux de signalisation vont résoudre le problème, si c'est une question d'éclairage, de présence policière. (...) Aujourd'hui on parle de sécurité routière quand il y a des morts.»

La situation, dit-il, s'est aggravée avec le laxisme des autorités. «Il y a des infrastructures à revoir. Des ralentisseurs ne sont plus visibles, la peinture s'est effacée. Il existe un manque réel de visibilité sur certaines routes, certains motocyclistes portent de moins en moins le gilet fluorescent alors que selon la loi c'est obligatoire», déplore Nando Bodha. Il insiste que le Premier ministre doit piloter la campagne nationale de sécurité routière, une campagne systématique qui implique tout le monde et ne baisse jamais les bras. De plus, les motocyclistes sont aussi vulnérables que les piétons et l'ex-ministre plaide pour des moto écoles subventionnées. Il attire aussi l'attention sur l'attention particulière qu'il faudrait accorder aux personnes âgées.

29 morts sur nos routes depuis janvier

De début janvier au 20 mars, 27 accidents fatals ont été enregistrés sur nos routes. Ils ont fait 29 morts, dont 4 conducteurs et 5 passagers de véhicules ; 12 motocyclistes et 1 passager en croupe ; 2 cyclistes et 5 piétons.