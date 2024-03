Tunisie: ARP - « La fête de l'Indépendance commémore la souveraineté retrouvée et la ténacité d'un peuple épris de liberté »

L'Assemblée des représentants du peuple a tenu, à cette occasion, à rendre hommage aux résistants et bâtisseurs de la Tunisie moderne, en saluant leur patriotisme, don de soi et dévouement pour l'édification d'un Etat moderne et d'une société développée.

La date du 20 mars 1956 constitue un évènement marquant de l'Histoire de la Tunisie contemporaine et restera à jamais gravée dans la mémoire de l'ensemble des Tunisiens. C'est la date de la proclamation de l'indépendance du pays et l'acte d'émancipation d'un peuple désormais maître de son destin.

Soixante-huit ans plus tard, la fête de l'Indépendance est toujours célébrée dans la fierté. Elle commémore la souveraineté retrouvée et la ténacité d'un peuple épris de liberté et de dignité.

Dans une déclaration publiée, hier, le parlement invite les Tunisiens à avoir une pensée à la mémoire des combattants qui se sont sacrifiés pour la libération de la patrie et la lutte pour la souveraineté.

Il rappelle, d'autre part, que la célébration de la fête de l'Indépendance coïncide cette année avec le premier anniversaire de l'installation de l'Assemblée des représentants du peuple, le 13 mars 2023, et son engagement dans un processus de réforme entamé le 25 juillet 2021, dans le but de renforcer les acquis de la Tunisie et de soutenir son développement conformément aux principes de la nouvelle Constitution de 2022.

Les réalisations de l'Assemblée menées dans le cadre de la coordination entre le législatif et l'exécutif nous incitent à poursuivre sur cette voie et redoubler d'efforts pour relever les défis actuels, dans l'intérêt suprême de la patrie, lit-on de même source.