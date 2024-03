Sénégal: Groupe Ecobank - Nomination de cadres dirigeants à des postes clés

Ecobank, le groupe panafricain de services financiers, a annoncé la nomination de cadres dirigeants à des postes clés pour renforcer l'équipe de direction du Groupe et mener à bien sa nouvelle stratégie de croissance, de transformation et de rendement (Gtr).

Selon un communiqué de presse, Abena Osei-Poku rejoint le groupe en tant que directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest anglophone et directrice générale de Ecobank Ghana ; Martin Miruka en tant que directeur Groupe pour la transformation, les opérations et l'expérience client ; Anup Suri en tant que directeur Groupe de la Banque Commerciale et de la Banque des particuliers ; Michael Larbie en tant que directeur Groupe de la Banque des grandes entreprises et d'investissement; et Thierry Mbimi en tant que directeur Groupe pour l'audit interne et les services de gestion.

Ces nominations de haut niveau revêtent une importance stratégique au moment où Ecobank entre dans une nouvelle phase de croissance et de transformation, avec pour objectif de devenir la banque de choix et un leader dans l'offre de produits et de solutions de services financiers adaptés, innovants et abordables pour l'Afrique. Le Groupe Ecobank a pris la décision de regrouper les activités de banque commerciale et de banque des particuliers, sous la direction d'Anup Suri, soulignant ainsi son engagement à renforcer ces deux pôles d'activité pour stimuler la croissance. En outre, la création du poste de directeur de la transformation, des opérations et de l'expérience client illustre la détermination du Groupe à donner la priorité au leadership nécessaire à la bonne exécution de sa transformation.

«Ces nominations sont essentielles à la mise en oeuvre de la stratégie de croissance, de transformation et de rendement sur cinq ans que nous avons récemment annoncée. Je suis ravi qu'Abena Osei-Poku, Martin Miruka, Anup Suri, Michael Larbie et Thierry Mbimi rejoignent notre équipe de direction ; chacun.e apportant une expérience solide et précieuse dans le domaine des services financiers en Afrique et à l'international. Je suis convaincu que chacun.e jouera un rôle essentiel dans la croissance et le succès futurs de Ecobank », a déclaré Jeremy Awory, Directeur général du Groupe Ecobank.

Abena Osei-Poku a rejoint Ecobank en janvier. Dirigeante panafricaine accomplie, elle possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Son expertise couvre la banque des grandes entreprises et la banque d'investissement, la banque d'affaires et la gestion des risques à travers l'Afrique. Elle a notamment été directrice de la banque commerciale, responsable de la banque d'entreprise et d'affaires à la Barclays Bank Ghana ; co-directrice régionale de la couverture, de la banque des grandes entreprises et d'investissement du Groupe Absa Bank, en charge de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest ; et directrice générale d'Absa Bank Ghana.

Martin Miruka, qui a rejoint Ecobank depuis février, compte à son actif 25 années d'expérience en tant que dirigeant, stratège commercial, serial entrepreneur et investisseur providentiel, avec de solides références en matière de transformation panafricaine. Il a notamment été directeur de la transformation des activités, de l'expérience client et de l'innovation chez Equity Group Holdings, où il a mené avec succès la transformation en éliminant les silos liés aux activités stratégiques et opérationnelles du groupe, en alignant les investissements technologiques sur la stratégie commerciale et en proposant une expérience client harmonisée à travers plusieurs pays d'Afrique.

Anup Suri a pris ses nouvelles fonctions en mars. Il apporte plus de 30 ans d'expérience en tant que cadre dirigeant dans divers secteurs et organisations sur les marchés développés et émergents d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe, du Royaume-Uni, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Avant de rejoindre le Groupe Ecobank, il exerçait la fonction de directeur mondial des ventes au détail et de la distribution par des tiers chez HSBC.

Michael Larbie, qui a également pris ses fonctions en mars, possède plus de 25 années d'expérience à des postes de direction dans le domaine des services financiers et de la banque d'investissement à l'échelle mondiale. Il a été directeur général de la division International & Broader Africa de la Rand Merchant Bank (RMB).

Auparavant, il a exercé les fonctions de directeur général de la RMB Nigeria et de directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest, ainsi que celui de directeur de la couverture et de la banque d'investissement pour l'Afrique (sauf Afrique du Sud). Il a également occupé des postes de haut niveau dans le domaine de la banque d'investissement chez Merrill Lynch et dans la gestion de projets chez American International Group. Michael Larbie succède à Eric Odhiambo, qui prendra sa retraite à la fin du mois d'avril.

Thierry Mbimi, qui a lui aussi rejoint le groupe en mars, compte 27 années d'expérience dans l'industrie et le conseil, dont 17 ans à des postes de direction. Il met à profit sa vaste expérience internationale en matière d'audit et de gestion des risques, associée à une solide expérience dans le domaine de la technologie. Thierry Mbimi était directeur général et associé gérant de KPMG Afrique

centrale (audit, fiscalité et conseil).