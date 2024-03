Ile Maurice: Ramen Mooken - Réduire par 20 fois le volume d'eau utilisé en teinture textile

Ramen Mooken, engagé dans la recherche et l'invention a un intérêt marqué pour la durabilité. Il a conçu une nouvelle machine écologique pour la teinture textile. Son concept : «free migration reactive dyeing». Ayant travaillé dans le domaine de la teinturerie textile pendant 25 ans, cet habitant de Vacoas a acquis une connaissance approfondie des procédés conventionnels de teinture. Conscient des défis environnementaux des méthodes de teinture conventionnelles, il s'est lancé dans une mission personnelle de développer une solution plus respectueuse de l'environnement.

Contrairement aux méthodes conventionnelles qui utilisent jusqu'à 4000 litres d'eau pour teindre 200 pièces, la machine conçue par Ramen Mooken ne nécessite que 200 litres d'eau pour le même nombre de pièces. Ceci représente non seulement une économie d'eau mais aussi une réduction de l'empreinte écologique, explique-t-il. «La machine réduit aussi les produits chimiques utilisés pour la teinture d'environ 75 %. Elle est facile à construire et nécessite très peu d'entretien ; elle peut être utilisée par une personne ayant une formation de base et ne nécessite pas de frais très coûteux, ce qui la rend plus compétitive.»

C'est après 20 ans de recherche et de calculs de toutes les implications chimiques, mathématiques, physiques, techniques et écologiques qu'il a mis au point cette machine. Ramen Mooken cherche actuellement un sponsor non seulement pour la fabrication de la machine mais aussi pour pouvoir la montrer à une exposition de textiles en Allemagne, Techtextil, prévue pour le 23 au 26 avril prochain. «Je ne le fais pas pour moi. C'est pour notre pays et pour l'avancement de la cause écologique», soutient-il.