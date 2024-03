Ile Maurice: Des candidats potentiels se positionnent

À part le Premier ministre et sa petite équipe connue comme Lakwizinn, nul ne sait à ce stade quand se tiendront les élections générales. Mais selon plusieurs observateurs, de par ses prises de décision récentes, Pravind Jugnauth pourrait dissoudre le Parlement à tout moment et les électeurs seraient appelés aux urnes assez vite. Si certains pensent que ce sera après la présentation du Budget et les débats qui vont suivre que le Parlement sera dissous et les élections se tiendront à la fin de juillet ou au début d'août, d'autres ne s'étonneront pas que le pays soit appelé aux urnes dans les semaines à venir, soit en mai.

Si l'état-major des différents partis politiques évite pour l'instant de dévoiler en public les noms des candidats, ceux qui convoitent un ticket sont, néanmoins, déjà sur le terrain pour mener campagne. Nous vous livrons une liste des candidats potentiels visibles dans les différentes circonscriptions. Certains s'affichent sur leur page Facebook et ils sont connus des électeurs des circonscriptions où ils convoitent un ticket.

Cette liste comprend les membres actuels du Parlement. On sait que plusieurs d'entre eux pourront ne pas avoir de tickets ou seront candidats dans d'autres circonscriptions. Mais pour l'heure, ils se concentrent dans leurs circonscriptions respectives. Tout comme Pravind Jugnauth sait quand auront lieu les élections, Navin Ramgoolam seul sait où il sera candidat.

%

Nous le présentons dans la circonscription de Pamplemousses-Triolet (n° 5). Nous précisons que cette liste comprend ceux qui sont sur le terrain. Plusieurs sont systématiquement présents dans une certaine circonscription mais toujours est-il qu'ils changeront de circonscription dépendant surtout de leur profil ethnique pour certaines circonscriptions. C'est une première liste que nous présentons, elle est sans doute appelée à connaître des modifications au fur et à mesure de l'approche de cette échéance électorale. En ce qui concerne l'alliance gouvernementale, nous avons présenté tous les candidats sous la bannière du Mouvement socialiste militant (MSM) car à ce stade, nous ne savons pas sous quel nom se présenteront les candidats des petits alliés du parti de Pravind Jugnauth.

En Avant Moris privilégie les circonscriptions urbaines

C'est dans six circonscriptions qu'En Avant Moris va présenter des candidats. À raison d'un candidat par circonscription choisie. Au n° 6, Nita Juddoo (une ex du MMM) laboure le terrain. Jessica Lafleur, une comptable, est candidate au n° 14. Anne Robert se présente au n° 17. Au n° 18, Hanley Raddhoa, fils de l'ex-surintendant de police Prem Raddhoa et de Sooleka Jepaul-Radhoa, ancienne maire de Quatre-Bornes, a été désigné candidat d'En Avant Moris. Le leader du parti se présentera au n° 19. Enfin, au n° 10, Christopher Durhone briguera les suffrages.

Pourquoi ces six circonscriptions ? «C'est là où nous avons des membres, un réseau, des adhérents», explique Anne Robert. «Nous n'avons pas la capacité de proposer des candidats partout. Nous nous concentrons sur les circonscriptions urbaines, plus proches de notre électorat.»*

Le nombre de candidats pourrait-il évoluer ? Oui, «nous n'en aurons pas vingt, mais peut-être un de plus». En Avant Moris ne présente pas «trop de candidats parce qu'on veut concentrer les votes sur le candidat choisi».

Pour faire campagne, «si nous faisions de grands meetings, cela aurait été inquiétant», lance-t-elle. Cette formation politique privilégie «le relationnel : le porte à porte, les réseaux sociaux». Le programme électoral est en préparation. «Ce sera un programme qui aura de l'écho auprès de notre électorat. (...) bien souvent, une fois les candidats des grandes formations élus, ils oublient les gens qui ont voté pour eux. Nous voulons rester proches de l'électorat».

Idéal Démocrate, ancrage curepipien

Les racines d'Idéal Démocrate (ID) sont implantées à Curepipe depuis la création du parti début décembre 2020. C'est au n° 17 que Géraldine Hennequin, la fondatrice sera candidate, «c'est sûr et certain». Au départ, le projet d'ID était lié à la tenue des élections municipales, «pour les municipales le découpage n'est pas le même que pour les législatives notre territoire s'étend à Vacoas et Floréal.» Une présence d'ID est à prévoir au n°16. «Nous gardons un oeil ouvert même jusqu'à Phoenix. Toutes les options sont ouvertes».

Pour les autres candidatures que la sienne, ce sera «affiné selon l'évolution de l'échiquier politique. Ce n'est pas une priorité pour nous de présenter des candidats dans d'autres régions». Elle souligne que «cela fait trois ans que nous sommes sur le terrain». Les rencontres dans les quartiers s'articulent notamment sur «ce que cela veut dire un député de proximité»

Linion Moris

Linion Pep Morisien menée par Rama Valayden, le Ralliement Citoyen pour la Patrie de Padma Utchanah, le Rassemblement Mauricien de Nando Bodha et les Verts Fraternels de Sylvio Michel se sont réunis pour former Linion Moris. Cette alliance s'est déjà positionnée pour participer aux législatives. On sait que Padma Utchanah sera candidate au n° 7. Sa première sortie le 17 mars y a été marquée par des incidents. Des agents du MSM ont voulu la chasser. Voici la liste complète de cette alliance à ce jour.