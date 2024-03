Ile Maurice: Giuly, Sinama-Pongolle et Givet en action dimanche

Le padel va-t-il détrôner un jour le golf comme destination privilégiée d'anciens footballeurs à Maurice ? Après les golfeurs Laurent Blanc, Robbie Fowler ou Teddy Sheringham, place à des joueurs de padel français en tout cas cette semaine... Car il s'agit bien d'un sport qui monte chez nous et dans le monde. A ce titre, on ne peut que saluer l'initiative «Shoot & Smash with Legends» de Prodalex Ltd, en collaboration avec RM CLUB, qui propose d'associer football et padel dans un même événement avec la présence de cinq stars françaises des deux sports.

Le quintet des «légendes» sera constitué de Ludovic Giuly (ex-Monaco, Barça, PSG), Florent-Sinama Pongolle (Liverpool et 13 clubs différents!) et Gaël Givet (Monaco, Marseille, Blackburn). Ainsi que Robin Haziza (7 fois champions de France) et Adrien Maigret (ancien numéro 1 français), deux top players du padel français et internationaux en plus d'être consultants Canal+ et RMC Sport. En amont, un tournoi de foot five et de padel se tiennent actuellement en simultané au RM CLUB et les finalistes auront la chance de se mesurer à l'équipe des cinq légendes dimanche, toujours au RM CLUB, à Forbach (la finale de foot aura lieu à 11 heures et celle du padel à 15 heures). Un show des plus prometteurs puisqu'inédit comme l'a expliqué hier Hicham Farrouji de Prodalex Ltd : «C'est un événement conçu avec RM Club dans le but de cumuler les deux sports, de faire un mix entre le padel et le foot aussi. Aujourd'hui beaucoup d'ex-footballeurs sont très intéressés par ce nouveau sport de raquette.»

Gala de charité pour l'ONG anges du soleil

Du reste, Ludovic Giuly nous a confirmé de vive voix qu'il préférait le padel au golf, parce qu'il se sent encore suffisamment en forme et actif. Les autres sportifs présents se sont, quant à eux, dit impressionnés par les infrastructures du RM CLUB que beaucoup de clubs n'ont pas, même en France, selon eux. Florent Simama-Pongolle savoure le bonheur d'être présent pour ce mélange des genres qui s'annonce fun et ludique. «C'est toujours un plaisir de revenir à Maurice et à la Réunion, où je viens de passer quelques jours avant de venir chez vous. Cela faisait cinq ans que je n'étais pas revenu depuis que je suis devenu consultant à Canal+. C'est très bien d'avoir une infrastructure comme le RM CLUB qui est vraiment pro a ce qu'on a vu car je sais bien que dans les îles souvent on manque d'infrastructures de ce genre. Le sport c'est ce qui nous unit et je sens que c'est le début d'une très belle aventure.» Remy Mabillon, dirigeant du RM CLUB, a salué ses invités de marque : «On va réussir le grand chelem d'allier foot et padel cette semaine. C'est un grand honneur d'avoir trois anciens footballeurs de renom et deux joueurs stars du padel français à leurs côtés. Merci d'être venus d'aussi loin, enfin Florent Sinama un peu moins vu que c'est le régional de l'étape et qu'il est venu à l'île soeur avant.» Il a également parlé d'une soirée caritative qui aura lieu samedi : un diner Gala de charité et vente aux enchères pour les enfants de l'île Maurice pour l'ONG Anges du Soleil. Et il reste des places. «On est très content d'être là, c'est ma première visite et c'est juste magnifique», confirme Gaël Givet. «Les Mauriciens sont vraiment super gentils. Mais on est là pour la bonne cause aussi à travers une ONG.» Robin Haziza a enfin apprécié de voir que le padel se développe à Maurice car c'est aussi une aubaine pour les joueurs de voyager à travers le monde pour les différentes compétitions.

Florent Sinama-Pongolle a défendu ses Reds malgré l'élimination en FA Cup de dimanche dernier.

Le bout-en-train Ludovic Giuly n'a pas manqué de chambrer ses camarades lors d'une conférence de presse très détendue.

Hicham Farrouji de Prodalex (à g.) présente la tenue officielle que porteront les cinq légendes dimanche au RM CLUB.

Giuly, alias «el raton», n'a rien perdu de son aisance technique balle au pied. A confirmer dimanche face aux footeux mauriciens...

Florent Sinama-Pongolle : «Le quadruplé c'est impossible !»

Invité à parler de son club de coeur, Liverpool, à propos de l'élimination de dimanche dernier en quart de finale de la FA Cup contre Manchester Utd, l'ex-attaquant réunionnais ne s'est pas débiné : «Nous en tant que joueur on sait que c'est très suivi à travers le monde par le nombre de personnes qui viennent de partout qu'on peut rencontrer les soirs de match, et il y avait des Mauriciens. Après comment on le vit ? C'est difficile car on ne s'arrête souvent qu'au résultat... Je le vis bien, la différence entre les deux s'est faite dans les prolongations. C'est bien pour Manchester United parce qu'ils restent au contact de Liverpool, ce n'est pas le championnat bien sûr mais ça leur donne de l'espoir pour la nouvelle saison qui va arriver. Vu qu'ils ne sont plus dans la course au titre cette année ! (rires) Du côté de Liverpool, ceux qui rêvaient de faire le quadruplé cette année ce sont peut-être vus un peu trop beaux. C'est impossible ! Pour avoir été joueur on sait très bien combien c'est exigeant. Dans un effectif il y a énormément de blessés, plein de choses qui font que vous ne pouvez pas lutter sur quatre compétitions dans une même année. Trois déjà c'est exceptionnel comme a pu le faire City, mais la ça devenait très compliqué.