Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Mars 2024

Niger : Coopération - Le Premier ministre reçoit une délégation chinoise

Le Premier ministre, M. Lamine Zeine Ali Mahaman s’est entretenu, le mercredi 20 mars 2024, avec une délégation chinoise conduite par le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines. M. Liu Yuxi. Au terme de l’entretien, le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines M. Liu Yuxi s’est réjoui d’avoir « évoqué notre belle relation, notre amitié et notre coopération entre les deux pays, et nous avons toutes les deux parties la ferme volonté de raffermir notre amitié et de continuer tous les projets de notre coopération qui correspondent aux intérêts de nos deux peuples ». M. Liu Yuxi a annoncé que « cette année il y’aura un forum de la coopération entre la chine et les pays africains où nous avons lancé une invitation aux dirigeants nigériens pour participer à ce sommet qui se tiendra en aout 2024 ». (Source : Anp)

Burkina Faso : Coopération - La Chine donne 81 véhicules à l’armée burkinabè

La République populaire de Chine a remis jeudi, à l’armée burkinabè un lot de 81 véhicules composé de pick-up , de camions d’enlèvement, de camions grues, de camions plateaux, de citernes à eau et à carburant, a constaté un journaliste de l’Aib. Ce matériel constitue le dernier lot d’une convention de don débutée en 2022. (Source : Aib)

Sénégal : Présidentielle - Retrait d’un candidat pour renforcer l’opposition

Mercredi 20 mars, lors d’une conférence de presse à Dakar, le Dr Cheikh Tidianes Dièye, candidat à l’élection présidentielle du 24 mars, a annoncé son retrait de la course. Cette décision vise à éviter la dispersion des voix de l’opposition lors du scrutin du dimanche prochain. Le président du Conseil départemental de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, a appelé à soutenir Bassirou Diomaye Faye, désigné comme Plan B des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), après l’invalidation de la candidature d’Ousmane Sonko. Avec le retrait du Dr Dièye, la liste des prétendants à la présidence se retrouve désormais réduite à 18 candidats. L’opposition cherche à consolider ses forces et à présenter un front uni contre le candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Bâ, soutenu par Benno Bokk Yaakaar. Cette coalition a également obtenu le soutien de certains responsables du Parti démocratique sénégalais, dont le candidat Karim Wade, récemment recalé par le Conseil constitutionnel. ( Source :adakar.com)

Guinée : Massacre de 2009 - La cour repousse une possible requalification en crimes contre l’humanité

Le tribunal qui juge le procès historique d’un massacre commis en 2009 en Guinée a décidé mercredi de remettre au moment du jugement une éventuelle requalification des faits en crimes contre l’humanité, a constaté un correspondant de l’Afp. « Le tribunal, après avoir entendu toutes les parties sur la requalification des faits requise par le ministère public, décide que cette transition sera tranchée dans la décision sur le fond et en conséquence, ordonne la continuation des débats », a déclaré le juge Ibrahima Sory II Tounkara. Le juge a renvoyé le procès au 25 mars avec le début des confrontations. (Source : Afp)

Togo : Commerce - L’exportation de l’anacarde au Togo atteint près de 20 milliards Fcfa par an

Selon les représentants du Cifat (Conseil de l’interprofession de la filière anacarde au Togo), l'exportation de l’anacarde et de ses produits dérivés génère environ 20 milliards de Fcfa chaque année. Cette information a été partagée lors de la journée nationale de l’anacarde au Togo (Jnat) qui s'est déroulée récemment à Kpalimé, dans la région des plateaux. Grâce à la participation de 50 000 acteurs, dont 31 500 producteurs, le secteur enregistre un chiffre d'affaires compris entre 17 et 20 milliards FCFA annuellement, comme l'ont souligné les représentants du Cifat cités par le média Agridigitale. (Source : alome.com)

Bénin : 13èmes Jeux africains 2023 / Bras de fer sportif - Marie-Rose Laleye, double médaillée d’Or

Marie-Rose Laleye, surnommée Phénix, a marqué l'histoire en remportant deux médailles d'or au bras de fer catégorie 65 kg lors des 13èmes Jeux africains 2023 démarrés depuis le 08 mars 2024 à Accra, au Ghana. Le Bénin, avec ces deux médailles, a réalisé un exploit historique dans la compétition. Laleye a démontré une domination exceptionnelle dans sa discipline en remportant à la fois l'épreuve du bras droit et du bras gauche. Son parcours impressionnant inclut des victoires sur des adversaires ghanéennes telles que ACKAH Naa Korkor, Mary QAYE, et LARTEY Roselyn. Cette dernière a subi deux défaites consécutives face à Laleye, confirmant ainsi la suprématie de la championne béninoise dans la compétition. (Source : acotonou.com)

Mali : Internet-Le gouvernement va démanteler et interdire les terminaux Starlink

Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration a informé le Conseil des Ministres de la commercialisation incontrôlée et illicite des équipements de transmission et de communication dénommés KIT STARLINK par certains opérateurs économiques et fournisseurs d’Accès Internet. Le KIT STARLINK est un moyen d’accès à internet par Satellite dont la commercialisation et l’installation au niveau des ONG et des particuliers ont été constatées suite à des investigations de l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications, des Technologies de l’Information et de la Communication et des Postes, à Bamako, et dans les zones du nord, zones de conflits dont Léré, Gao, Tombouctou, Ménaka et Kidal. (Source : abamako.com)

Rca : Justice et lois- Un an de prison requis contre un dirigeant de l’opposition

Un an d’emprisonnement a été requis mercredi par le parquet de Bangui à l’encontre de Crépin Mboli Goumba, coordinateur de la principale plateforme de l’opposition en Centrafrique, jugé pour « diffamation » et « outrage à magistrat ».Je vous demande de le condamner à douze mois d’emprisonnement et pour réparation, de verser à chaque partie civile une somme de 125 millions de f Fcfa » (près de 191.000 euros) pour chacun des quatre magistrats concernés par l’affaire, a déclaré mercredi le procureur, en clôture de l’audience dans un tribunal de Bangui. Manifestement affaibli, l’accusé, avocat de profession, a choisi lors de cette première journée de procès de se défendre seul, dénonçant les conditions "illégales" de son arrestation, sans toutefois répondre aux questions du ministère public. (Source : abangui.com)

Gabon : Justice et lois- La famille Bongo demande à l’Onu de reconnaître sa « détention arbitraire »

L'ex-président du Gabon Ali Bongo, sa femme Sylvia et trois de leurs enfants demandent à un groupe de travail de l'Onu de reconnaître leur "détention arbitraire" après le coup d'Etat de l'armée du 30 août 2023, selon une plainte transmise jeudi à l'AFfp. Ali Bongo et ses fils Jalil et Bilal, ont été placés en résidence surveillée, sans moyen de communication ni « aucune poursuite par les autorités gabonaises » ; ils sont « victimes d'une séquestration en dehors de tout cadre légal », affirment les avocats parisiens de la famille, MesFrançois Zimeray et Jessica Finelle, qui précisent avoir tenté « en vain » de rendre visite à deux reprises à l'ancien président. Les deux avocats insistent particulièrement sur le sort réservé à Sylvia Bongo et son fils aîné Noureddin, tous deux de nationalité française, « victimes de tortures psychologiques et Physiques » et incarcérés depuis le 12 octobre, dénoncent-ils dans une requête à des experts du Haut- commissariat aux droits de l'Homme de l'Onu. (Source : Afp)

Cote d’Ivoire : Souveraineté alimentaire - La Fao définit ses priorités pour la période 2023-2025

L’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao) a procédé, récemment, dans un hôtel au Plateau, à la validation de son nouveau Cadre de programmation pays (Cpp) en Côte d’Ivoire, au titre de la période 2023-2025. Le Cpp, faut-il préciser, est le document qui définit les priorités de la collaboration entre la Fao et les gouvernements, ainsi que les résultats à atteindre à moyen terme. Il soutient aussi les objectifs nationaux de développement en matière d’agriculture, de développement rural et de sécurité alimentaire. Il définit en outre, les domaines prioritaires devant bénéficier d’un renforcement de capacités. Selon le Représentant-résident de la Fao en Côte d’Ivoire, Attaher Maïga, la validation du Cpp 2023-2025 constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis l’année dernière. "Le processus de programmation par pays de la Fao comporte trois piliers principaux. ( Source : Fratmat.info)